Caeleb Dressel Primo Al Mondo Nei 100 Fa 50.36-Dichiara “Posso Fare Meglio”

2019 MISSION VIEJO SWIM MEET OF CHAMPIONS

Articolo in inglese a cura di Karl Ortegon

Mentre a Roma si svolgeva il Trofeo Settecolli, in America, in California, Caeleb Dressel ha messo insieme alcune impressionanti prestazioni.

Nei 100 metri farfalla, Dressel fissa la prima prestazione mondiale stagionale, superando il francese Mehdy Metella.

Un passaggio ai 50 metri in 23.82 ed una seconda vasca in 26.54 per toccare la piastra in 50.22.

Il tempo realizzato da Dressel è soltanto 14 centesimi più alto del Record Americano fissato da Michael Phelps agli US Nationals del 2009 (50.22).

Per gli amanti delle statistiche, sottolineiamo che Joseph Schooling vinse la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Rio De Janeiro del 2016 con il tempo di 50.39, attuale Record Olimpico.

Solo tre uomini al mondo hanno nuotato i 100 metri farfalla sotto i 50 secondi:

Michael Phelps – Record del Mondo 49.82

49.82 Caeleb Dressel Campionati del Mondo di Budapest – 2017 49,86

Campionati del Mondo di Budapest – 2017 49,86 Milorad Cavic 49,95

Il tempo di Dressel di ieri sera è l’ottava prestazione di tutti i tempi.

In questa stagione soltanto due nuotatori al mondo hanno abbattuto il muro dei 51 secondi: Dressel e Mehdy Metella.

LE DICHIARAZIONI DI DRESSEL

Dopo la gara Dressel ha dichiarato di essere pronto a tornare a lavorare sodo.

Afferma che questo è un periodo un po’ strano, nel quale aveva bisogno di ricevere diverse sensazioni dalle gare. Qualcuna gli è piaciuta di più, qualcun altra di meno.

Dice che sia lui che Greg Troy (il suo allenatore) sono dei perfezionisti e c’è ancora molto da mettere a punto.

Con i Campionati del Mondo a sole 4 settimane di distanza, questo sarà probabilmente l’ultima gara di Dressel prima che Team USA si diriga verso Singapore per iniziare il collegiale di allenamento all’inizio di Luglio.