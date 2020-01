Caccia Al Pass Olimpico: I Meeting Internazionali Di Febbraio

La stagione olimpica che porterà a Tokyo 2020 sta entrando nel vivo. Conclusa la prima parte che ha visto molti eventi di alto livello disputati in vasca da 25 metri (come il campionato europeo di Glasgow o la ISL), ora i fari sono tutti puntati sulla vasca lunga.

Moltissimi atleti che hanno nel mirino le Olimpiadi amano gareggiare in questi mesi, chi per testare la propria condizione, chi per guadagnare il proprio pass per l’evento a cinque cerchi.

Alcune nazioni hanno in calendario dei veri e propri trials di qualifica mentre altri non hanno specificato nel loro regolamento l’evento durante il quale gli atleti devo conseguire il tempo-limite. In questi casi è disposta una finestra di tempo all’interno della quale ciascuno può decidere il proprio programma gare e tentare il colpo.

Questo significa che ci aspettiamo grandi prestazioni in ogni Meeting Internazionale che si terrà in questo periodo.

Il mese di febbraio sarà denso di appuntamenti in giro per il mondo, ecco una lista delle gare in programma.

INTERNATIONAL MEETING FEBBRAIO 2020

South Africa Grand Prix #2, Cape Town (RSA) 31/01– 02/02

Karl Dalhouse Memorial Invitational (JAM) 31/01 – 02/02

Meeting Internacional da Povoa de Varzim (POR) 01/02 – 02/02

Kirara Cup (JPN) 07/02 –09/02

Golden Tour Camille Muffat, Nice (FRA) 07/02 –09/02

Olympiaqualifikationswettkampf Magdeburg (GER) 07/02 –09/02

Midmar Mile (RSA) 08/02

HPS Grand Prix Victoria (CRO) 08/02-09/02

Internacional de Lisboa (POR) 08/02-09/02

Hamilton Middle East Open & Junoir Championships (QAT) 13/02-15/02

British Universities & Colleges (BUCS) Long Course Championships (GBR) 14/02-16/02

Victoria Open (AUS) 14/02-16/02

Konami Open (JPN) 14/02-16/02

Singapore Swim Series 2 (SGP) 14/02-16/02

Open FFBN Swimming Championships (BEL) 14/02-16/02

Greek Winter Open Swimming Championships (GRE) 14/02-16/02

Dubocica Cup (SRB) 15/02-16/02

Madwave Challenge (EST) 15/02-16/02

McCullagh International (IRL) 20/02-23/02

Open Natacao da Madeira (POR) 21/02-23/02

South Africa Grand Prix #3, Durban (RSA) 21/02-23/02

UANA Swimming Cup (PER) 21/02-23/02

Flemish Championships (BEL) 21/02-23/02

Lithuanian Winter Championships (LTU) 21/02-22/02

South Australia Division 1, Meet 3 (AUS) 22/02

Open Absoluto Invierno Comunidad de Madrid (ESP) 28/02-01/03

96th Latvian Open Swimming Championships (LAT) 28/02-01/03

Berlin Swim Open (GER) 28/02-01/03

10th Citta di Milano Trophy (ITA) 28/02-29/02