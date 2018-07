Bhubaneswar Ne Krayi First Cross Country Championship

Hello Indian Swimmers Aj Ka Article Ek News Pe Based Hai Ap Sab Is Article Ko Padhne Ke Bad Apna Experience Jaroor Share Kariyega. Comment Box Mai Aur Jo Log Humari Website Pe First Time Visit Kr Rhe Hai Wo Please Humari Website Swimswam.Com/Hindi Ko Subscribe Kerna Na Bhule Taki Hum Apke Liye Isi Tereh Ke Aur Articles La Sake.Ye Article Pranjal Pal Dwara Likha Gya Hai.

Bhubaneswar City Mai First State Police Swimming Aur Cross Country Championship Krayi Gyi. Ye Event Kal Winners Ke Sath Khatam Ho Gya. Three Days Ke Is Event Mai State Ke Kafi Sare Various Police District Se Participants Ko Dekha Gya. Swimmers Ne Kafi Sari Category jaise Freestyle, Breaststroke, Butterfly, Freestyle, Relay Me Participate Kiya, Is Championship Mai Men Ke Sath Sath Women Me Bhi Kafi Josh Dikha

Is Competition Mai Sambalpur District Ne Relay ke Sath Sabhi Category Mai Kafi Achha Perform Kiya Jisme Unhone Odisha Ke Fire Service Ko Second Position Pe Aur Cuttack Ki Sixth Battalion Police Ko Third Position Pe Push Kar Diya.

