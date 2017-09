Berkhahn,Biedermann bei erfolgreichem Konzept für Sachsen-Anhalt dabei

Die Landesregierung Sachsen-Anhalt will zukünftig den Spitzensport mit zusätzlich 800.000 Euro fördern, gefördert werden Rudern, Kanu, Leitathletik und SCHWIMMEN.

Das Geld soll für hauptamtliche Stützpunktleiter, Trainerförderung und Sportstipendien ausgegeben werden – um künftig wieder mehr Medaillen zu gewinnen.

Wie der Mitteldeutsche Rundfunk berichtet, waren in der Arbeitsgruppe Spitzensport Paul Biedermann und der Schwimmtrainer des SC Magdeburg, Bernd Berkhahn, dabei: “Für mich ist das Land damit in einer absoluten Vorreiterrolle in Deutschland.” Berkhahn befürwortet den Einsatz von Stützpunktleitern, um die Trainer zu entlasten. “Trainer gehören an die Sportstätte, an den Athleten. Derzeit ist es so, dass wir viele administrative Sachen übernehmen müssen.”

Allein für die Stützpunktleiter sollen mehr als 200.000 Euro jährlich ausgegeben werden.