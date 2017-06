Average Swimmers Aur Successful Swimmers Ke Beech Ka Difference

Hello Guys Kaise Hai Ap Sb Hum Hr Roz Apke Liye Bahtreen Articles Late Hai Taki Ap Hardm Apne Goal Pr Focus Kr Ske Aj Ke Article Me Mai Apko Btaunga Ki Kaise Ap Haar Ke Bhi Jeet Sekte Hai Us Se Pehle Mai Apko Ye Bta Du Ki Sbke Life Me Ek Na Ek Baar Haar Zaroor Aati Hai Phir Cahe Ap Kitne Bhi Bade Mehan Vyekti He Q Na Ho Sabko Apni Life Me Ek Na Ek Baar Har Ka Samna Kera He Padta Hai Aj Ke Article Mai Mai Apko Btaunga Ki Kaise Khud Pr Bhrosa Rakhe Aur Kaise Apni Nakami Ka Samna Kre.

Khud Par Bharosa Rakhe

Jab Tak Aap Khud Par Trust Nahi Karoge Aapki Zindagi Me Motivation Nahi Aa Sakti, Aayegi Bhi To Bhut Short Time Period Ke Liye. Kisi Bhi Kaam Ko Karne Ke Liye Motivation Sabse Jaruri Hai, Aur Motivation Ke Liye Aapka Apne Aap Par Bharosa Hona Jaruri Hai. Ye Ek Chain System Ki Tarah Hai, Jha Har Cheez Dusri Se Judi Hoti Hai Aur Balance Banana Sabse Jaruri Hota Hai. Jab Aap Khud Par Bharosa Karte Hai To Aapke Andar Aisi Himmat Aati Hai Jo Aapko Apni Manzil Hasil Karne Me Help Karti Hai. Aur Issi Se Apke Life Me Kafi Motivation Bhi Aayega. Khud Par Trust Karne Se Jo Power Aapke Andar Aayegi Uska Koi Muqabla Nhi Kar Sakta. Jo Aapki Life Me Motivation Ke Liye Kafi Jaruri Hai.

Apni Nakami Ka Samna Kare

Life Me Kafi Baar Hume Nakami Ka Saamna Bhi Karna Padhta Hai. Aur Aise Me Ho Sakta Hai Ki Aap Zindagi Se Haar Maan Jaaye. Shayad Aap Kabhi Dobara Vo Kaam Na Karne Ke Baare Me Bhi Soche, Par Aapko Kabhi Bhi Himmat Nhi Harni Chahiye. Yhi Vo Point Hai Jo Difference Create Karti Hai.

Average Log Harne Par Us Kaam Ko Chor Dete Hai, Successful Log Tak Tab Try Karte Hai Jab Tak Manzil Hasil Nhi Hoti

Agar Zindagi Me Kamiyab Hona Itna Aasan Hota To Motivation Ki Jarurat Hi Ni Hoti, Aur Har Insaan Ek Royal Life Jee Rha Hota. Agar Aap Life Me Kahi Par Haare Hai, To Use Accept Kare. Fir Uske Baad Ye Soche Ki Aapse Kaha Galti Huyi Jo Aapko Nakami Sehni Padi. Uske Baad Aapko Or Jyada Motivation Milegi, Apni Galti Ko Sudhar Kar Firse Shuruvat Karne Ki. To Life Me Kabhi Haar Na Maane, Balki Apni Haar Ka Datt Kar Samna Kare. Apni Haar Se Hi Aapko Kafi Motivation Mil Jayegi, Apni Haar Ko Jeet Me Badalne Ke Liye. Maine Upar Kha Tha Vo Baat Hamesha Yaad Rakhe – Life Me Humare Aas-Paas Ki Har Cheez Me Motivation Hai, Hume Vo Khoj Nikalne Waala Insan Ban-Na Hai Bas.

