Atleti Argentini Tornano A Nuotare, Mentre Continua Il Lockdown

Atleti argentini pronti a tornare in acqua. Coloro che si sono qualificati per le Olimpiadi di Tokyo possono tornare ad allenarsi, mentre in tutto il paese vige ancora il lockdown dovuto alla pandemia da COVID-19.

Delfina Pignatiello, è l’unica che ha già nuotato il tempo limite per la qualificazione ai Giochi Olimpici e risiede in Argentina. La tre volte campionessa panamericana aveva espresso il suo desiderio di tornare in piscina sui social media. Aveva inoltre sollecitato il governo argentino attraverso qualche apparizione pubblica.

Durante un’intervista la Pignatiello aveva sconvolto tutti con la sua dichiarazione: “Penso che potrei non essere alle Olimpiadi”, riferendosi alle 11 settimane di stop degli allenamenti.

Le sue dichiarazioni hanno trovato eco poche ore dopo. Il governo della nazione aveva annunciato che la quarantena sarebbe stata prolungata in gran parte dell’Argentina, soprattutto a Buenos Aires e dintorni, almeno fino al 28 giugno. Sabato scorso è stata approvata ufficialmente una deroga per gli atleti d’elite.

Oltre alla Pignatiello, sono stati autorizzati a riprendere gli allenamenti:

A questi atleti è stato richiesto di fornire una documentazione. Devono dichiarare dove andranno ad allenarsi ed in che modo raggiungeranno la piscina.

Santiago Grassi è un altro nuotare argentino già in possesso del pass olimpico. Attualmente risiede e si allena negli Stati Uniti, dove vive e compete per la Auburn University. Grassi dovrebbe far parte della prossima stagione della International Swimming League (ISL).

Riportato in spagnolo da SwimSwam Espanol’s Fernando Cicutti.