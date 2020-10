Arno Kamminga Stabilisce Record Nazionale 200 Rana Ad Amsterdam

2020 HPC INVITATIONAL (OLANDA)

Saturday, October 17th & Sunday, October 18th

Amsterdam, Netherlands

SCM (25m)

Qualification meet for 2021 European Short Course Championships

Qualification meet for 2021 World Short Course Championships

SwimSwam Meet Preview

Entries/Results

Arno Kamminga, campione europeo in carica nei 200 metri rana maschili in vasca corta, ha deciso quest’anno di non partecipare alla International Swimming League. E’ però sceso in vasca questo week end per gareggiare ad una manifestazione in vasca corta che si sta svolgendo ad Amsterdam. L’evento è qualificante sia per i Campionati Europei sia per i Mondiali in vasca da 25 metri che si terranno nel 2021.

Il 24enne ha conquistato l’oro nei 200 metri rana maschili siglando il nuovo primato nazionale con il tempo di 2:02.23. Il crono di questa sera migliora di 13 centesimi il suo precedente personal best che era stato nuotato l’anno scorso nella finale dei Campionati Europei in vasca corta di Glasgow, dove conquistò l’oro.

I assaggi di Kamminga sono stati:

100 metri: 59.08

200 metri: (1:03.15)

Il crono qualifica Kamminga per entrambe le rassegne internazionali, dove il tempo limite è fissato a 2:06.23.

Arno Kamminga subito dopo il lockdown è tornato ad allenarsi e gareggiare ottenendo notevoli risultati sia in vasca corta che in lunga. Alla prima gara, a Luglio, subito nuotò un sub 59” nei 100 metri rana. L’occasione fu la “Corona Race”, anche se il cronometraggio fu manuale.

Nella prima stagione della International Swimming League, Kamminga ha gareggiato per la squadra europea Iron.