Arena Lancia La Omizu Collection Ispirata Al Mondo Anime E Manga

Continua la collaborazione tra arena, waterwear leader brand, ed Electric Peo, comic artist e youtuber italiano che vanta più di 155k al suo canale, principalmente giovanissimi.

Nasce così arena Omizu II. Una capsule collection ispirata all’affascinante cultura orientale e pop, in particolare al mondo dei manga e degli anime. Prodotti iconici pensati e rivolti ai teenager, sempre più orientati verso un mondo digitale e iperconnesso.

OMIZU COLLECTION

Un mix di linee vintage e contrasti di colori vivaci e brillanti. Una collezione pensata per chi non ha timore di rompere gli schemi e mostrare il proprio stile e la propria personalità, sia dentro che fuori dall’acqua.

Leit motiv di collezione sono i Gattini che si ispirano al maneki neko. Nella cultura giapponese è noto anche come “il gatto fortunato”.

Per la sua famigerata paura dell’acqua, questo personaggio vuole evidenziare come il coraggio e la fiducia in se stessi possano aiutarci ad uscire dalla propria zona di comfort.

Compagna e protagonista insieme ai gattini è la Ragazza, ispirata al lavoro degli artisti Shigenori Soejimae e Kuvshivov Ilya, noti nel panorama della comic artist giapponese.

La collezione è composta da t-shirts e giacche dove il muso del gattino spunta tra gli iconici loghi a tre losanghe che decorano la banda laterale.

Completa la linea una serie di prodotti per il nuoto. Brief per lui e One Piece per lei, entrambi in Maxlife. Non potevano mancare a completare il look due cuffie in silicone.

Nella grafica è presente un kanji – carattere usato nella scrittura giapponese – che deriva dall’ideogramma cinese mizu che rappresenta l’acqua che scorre sulle rocce.

Lasciati coinvolgere dallo spirito della nuova capsule collection.

