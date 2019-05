Arena Lancia Il Carbon Duo Femminile Con Un Messaggio: “Mai Più Compromessi”

Courtesy: arena, partner di SwimSwam.

Il marchio mondiale arena ha ancora una volta stupito con la sua creatività ed innovazione.

Arena lancia il Powerskin Carbon Duo, un nuovo costume da competizione pensato esclusivamente per le donne.

Primo nel suo genere, il Carbon Duo impiega un sistema avanzato, in attesa di brevetto, che combina pezzi separati nella parte superiore e inferiore per offrire una vestibilità personalizzabile per ogni tipo di corpo.

Il risultato è un costume ad alte prestazioni con molteplici opzioni di taglia. Maggiore comfort, compressione ottimale per le diverse parti del corpo e movimenti migliorati. Non da ultimo, è stato progettato con il caratteristico stile italiano.

Il Carbon Duo è nato dalla consapevolezza di arena che il corpo femminile è unico, ed ha diverse forme e taglie.

Le proporzioni della parte superiore e inferiore del corpo differiscono da una nuotatrice all’altra. Per sentirsi a proprio agio ed ottimizzare le prestazioni, sono richiesti diversi livelli di compressione della parte superiore e inferiore del corpo.

Tuttavia, il design “taglia unica per tutti” dei costumi mono-pezzo non può soddisfare ogni forma corporea o preferenza della nuotatrice. Come risultato le donne devono spesso scendere a compromessi sulla vestibilità o sulla compressione.

Con il Carbon Duo, la parte superiore e quella inferiore possono essere mescolate ed abbinate in base alla forma del corpo.

L’atleta non deve più scendere a compromessi sulla compressione, il comfort o la taglia.

Può semplicemente scegliere la taglia preferita sulla parte superiore o inferiore per personalizzare la vestibilità che meglio soddisfa le sue esigenze.

E’ inoltre possibile scegliere di combinare i colori della parte superiore ed inferiore per un look veramente personalizzato.

Arena Carbon Duo – due pezzi, zero compromessi.

Un ulteriore vantaggio del design a due pezzi di Carbon Duo è dato dal fatto che si indossa in modo più facile e veloce rispetto a un completo monopezzo.

L’atleta prima indossa la parte inferiore, mentre la parte superiore scorre rapidamente e facilmente sul sotto.

I due pezzi si incastrano in modo lineare e aderente, conferendogli l’aspetto di un singolo costume.

CARBON DUO PROVATO DA Katinka Hosszu E Sarah Sjostrom

Tra le persone coinvolte nello sviluppo del Carbon Duo vi è l’ungherese Iron Lady Katinka Hosszú. La Hosszu lo definisce come un’idea rivoluzionaria. Opinione avvalorata dalle esperienze con il suo club Iron Swim Budapest, che ha avviato nel 2018. Costruito attorno alla sua filosofia di impegnarsi sempre per migliorare, l’obiettivo principale di Iron Swim Budapest è quello di aiutare i professionisti, gli amanti dello sport e del nuoto in particolare attraverso specifici metodi di allenamento e preparazione mentale, nonché di trasfondere i benefici del programma non solo nel mondo del nuoto, ma anche al di fuori della piscina. “Nuotando da oltre 25 anni, conosco i cambiamenti che il corpo di una giovane donna attraversa”. Queste le parole della tre volte medaglia d’oro olimpica e sette volte campionessa del mondo. “Non è difficile solo in quanto donna che affronta le fasi di crescita. E’ faticoso anche nell’ ambito della piscina, perché il corpo attraversa trasformazioni costanti. Disporre quindi di diverse opzioni per adattare il costume alle esigenze di sviluppo del corpo è una cosa grandiosa, sia per le nostre giovani nuotatrici che per le donne master. Non vi è stato mai niente di simile fino all’avvento del Carbon Duo. È la soluzione personalizzabile perfetta per ogni aspirante nuotatrice”. Anche la nuotatrice e ambasciatrice sponsorizzata da arena, Sarah Sjostrom, svedese, ne è una sostenitrice: “Quando ero una giovane nuotatrice che stava crescendo, ricordo quanto fosse difficile trovare il costume perfetto per me. È come se avessi dovuto scendere sempre a compromessi, che si trattasse della forma, del comfort o della compressione “, ha dichiarato la tripla medaglia olimpica e sette volte campionessa del mondo. “Il Carbon Duo segna un cambiamento a tutto questo. Per le giovani nuotatrici in crescita oggi è l’ideale, non devono scendere a compromessi. Vorrei che il Carbon Duo fosse stato disponibile quando ero un adolescente”, ha concluso con un sorriso.

E’ possibile acquistare il nuovo Carbon Duo cliccando qui

