Andrea Ghez, Premio Nobel Per La Fisica 2020 E’ Una Nuotatrice Master

La professoressa e nuotatrice master Andrea Ghez ha vinto il Premio Nobel per la fisica 2020.

Il Premio Nobel è uno dei premi più riconoscibili e prestigiosi al mondo. Dato dalla Fondazione Nobel, i premi sono stati assegnati ogni anno dal 1901 in Chimica, Letteratura, Pace, Fisica e Fisiologia o Medicina. Nel 1968 la banca centrale svedese ha istituito un ulteriore premio nel campo dell’economia.

I vincitori del premio Nobel, noti come premi Nobel, ricevono una medaglia d’oro, un diploma e un premio in denaro che viene deciso ogni anno. Per il 2020, ogni premio riceve 10 milioni di corone svedesi, circa 1,1 milioni di Euro.

Andrea Ghez condivide il premio 2020 con il suo collega Reinhard Genzel della UC Berkeley e con il Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics.

Diventa così la quarta donna a vincere il premio Nobel per la fisica, raggiungendo Marie Curie nel 1903, Maria Goeppert Mayer nel 1963 e Donna Strickland nel 2018.

Quando non svolge il suo lavoro di insegnate e ricercatrice presso la UCLA, Andrea Ghez si allena in piscina con la squadra master dell’UCLA.

La sua allenatrice è la due volte olimpionica statunitense Erika Stebbins, sposata con l’allenatore di tuffi Tom Stebbins.

Andrea Ghez ed il marito fanno parte della squadra master sin dal 1995.

Della sua squadra dice:

“E’ stato davvero divertente vedere la squadra crescere in questa enorme impresa all’UCLA”.

“Permette al campus di connettersi con se stesso in modi interessanti e insoliti. Posso incontrare non solo altri docenti, ma anche studenti e personale e persone della comunità. È un’attività molto livellante perché siete tutti in piscina. Non c’è una gerarchia, a parte la velocità. In termini di quello che fate per l’università, questo è cancellato”.

Il nuoto l’aiuta a guardare le domande che il suo lavoro le pone in una prospettiva diversa.

“Si possono risolvere i problemi quando non li si guarda direttamente. Spesso scopro di poter risolvere le cose in piscina”. È quasi come la mia forma di meditazione”.