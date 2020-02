Adam Peaty In Gara Al McCullagh Meet: Finali Al Mattino Come A Tokyo

MCCULLAGH INTERNATIONAL MEET 2020

Giovedì 20 Febbraio – Domenica 23 Febbraio

Aurora Complex, Bangor

50m (LCM)

Il McCullagh International Meet del 2020 si svolgerà questo fine settimana, con atleti provenienti da tutta la Gran Bretagna che scenderanno nel Complesso Aurora a Bangor.

Questo meeting annuale prende il nome dal primo direttore della Irish Amateur Swimming Association, Dave McCullagh, morto dopo una lunga battaglia contro il cancro nel 2002.

Solitamente la gara vede ai blocchi di partenza l’élite del nuoto irlandese ma questa volta Shane Ryan, Danielle Hill, Brendan Hyland e Mona McSharry avranno a che fare anche con il resto del Regno Unito. E’ infatti prevista la partecipazione di Adam Peaty, Luke Greenbank, Hannah Miley, e Siobhan-Marie O’Connor. Per Peaty si tratta della prima gara in vasca lunga dal campionato del mondo dello scorso agosto. Dopo averlo visto impegnato in vasca da 25 metri durante la ISL con i suoi London Roar, il Re della rana torna alla vasca a lui più congeniale con un primo test in vista di Tokyo 2020.

I Campionati Britannici e Campionati Irlandesi Open si terranno entrambi ad aprile e rappresentano l’unica opportunità di qualificazione della nazione per i Giochi olimpici di questa estate per la nazionale della Gran Bretagna.

Per questo motivo, il McCullagh International Meet offre una preziosa opportunità per testare la condizione e perfezionare alcune strategie a 2 mesi dalle gare di qualificazione.

FINALI AL MATTINO

L’aspetto più interessante di questo weekend di gare è sicuramente dato dal fatto che verranno svolte le finali nella sessione del mattino. Imitando il programma previsto alle Olimpiadi in Giappone, gli atleti possono prendere confidenza con i ritmi che vanno a stravolgere le consuete abitudini.

Peaty è iscritto nei 50 100 e 200 rana.

Nel 2016 Adam Peaty aveva condotto il suo avvicinamento ai Giochi di Rio allenandosi in Inghilterra ma seguendo il fuso orario brasiliano. Calcolando i momenti in cui erano previste le sue gare olimpiche, Peaty si allenava alle 4 del mattino vivendo in totale asincronia con il resto della città ma abituando il suo corpo ai ritmi dell’estate carioca.

