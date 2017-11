Il Valore del Rispetto dell’Acqua ai Campionati Europei Vasca-Corta’17

I Campionati europei in Vasca Corta in programma a Copenaghen dal 13 al 17 dicembre 2017 si svolgeranno nella nuovissima Royal Arena, che sorge in un’area realizzata e concepita su un principio fondamentale:

l’acqua è un elemento che va trattato con rispetto

Il rispetto viene garantito ai Campionati Europei tramite un accordo concluso tra la Federazione Danese e la Tryg Fonden, un’organizzazione no profit da anni impegnata nella tutela e salvaguardia delle risorse naturali.

La Danimarca, infatti, è una Nazione piccola, e nonostante sia geograficamente circondata di acqua (costa, laghi, isole) spesso si trova a dover far i conti con la scarsità di questo elemento.

Molto frequenti sono le inondazioni e gli allagamenti, che ogni anno provocano danni anche molto gravi alla popolazione.

Per tali motivi la fondazione no Profit TrygFonden mira a sensibilizzare l’opinione pubblica proprio in vista dei prossimi Campionati Europei in Vasca Corta, e promuovere così programmi di prevenzione, istruzione e salvataggio in caso di calamità.

In merito al progetto, il Direttore dell’Associazione no profit TrygFonden, Gurli Martinussen ha dichiarato: “Vogliamo aumentare la sicurezza dell’incontro tra le persone e l’acqua. Purtroppo ci sono persone, sia bambini che adulti che non possono nuotare e non vediamo l’ora di utilizzare i Campionati Europei per lanciare il nostro messaggio. Il nuoto, visto con i nostri occhi, fa parte della formazione generale e dovrebbe essere un’abilità che si sente fin dalla spina dorsale, come per noi lo è il ciclismo. Tutti dovrebbero imparare a nuotare e sperimentare il piacere che provoca l’acqua. Inoltre, tutti dovrebbero conoscere i rischi tipici associati all’acqua in modo da poter prendersi cura di noi stessi e di chi ci sta accanto. In breve, dobbiamo imparare ad avere rispetto per l’acqua”

La partnership sorta con L’Euro Swim comprende, tra l’altro, che un gruppo di nuotatori, il cui nome verrà annunciato nei prossimi giorni, vengano insigniti del ruolo e del nome di Ambasciatori della Danimarca per il rispetto dell’Acqua nell’Euro Swim 2017.

In questo progetto si inserisce anche il concetto di “EM Camp”, e lo slogan “Respect for Water” comparirà in varie sedi dell’Arena, dell’area circostante l’Arena e nei luoghi dove si svolgeranno i Campionati.

Un Progetto dunque molto sentito in Danimarca, dove spicca una forte coscienza ambientalistica e paesaggistica, ma che può e deve essere di esempio anche per gli altri Stati Europei, dove il rischi connessi alle calamità naturali sono sempre oggetto di accesi dibattiti.

Per maggiori informazioni sulla Fondazione TrygFonden visita il sito www.trygfonden.dk .

Per acquistare i biglietti dell’evento clicca qui

SwimSwam e SwimSwam Italia seguiranno i Campionati europei in Vasca Corta in diretta.

Seguiteci anche su Facebook per non perdervi nemmeno una bracciata!