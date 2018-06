43rd Junior Punjab State Swimming Ne Janvi Jeeta Medal

Hello Guys Kaise Ho Ap Sab I Hope Sab Achhe He Honge To Doston Mai Aj Ka Article Ek News Pe Based Hai To Ap Log Is News Ko Pura Jaroor Padhiyega Aur Apna Experience Bhi Jaroor Share Kariyega Comment Box Mai Taki Hum Apke Liye Isi Tereh Ke Aur Jo Log Humari Website Swimswam.Com/Hindi Pe First Time Visit Kr Rhe Hai Wo Please Humari Website Ko Subscribe Kerna Na Bhule Taki Hum Apke Liye Isi Tereh Ke Aur Swimming Related Articles Aur News La Sake. Ye Article Pranjal Pal Dwara Likha Gya Hai

Sports Collage Mai 43rd Junior Punjab State Swimming Aur Water Polo Championship Mai, City Girl Jhanvi Sharma Ne 800 Meter Freestyle Category Mai First Prize Jeeta Hai. Jalandhar Ke Devin Sharma Boys Category Mai 800 Meter Freestyle Event Mai 3rd Place Pe Rhe

Different Category Mai Total Eleven Different Feats Held In Various Category. Ludhiyana Ne 200 Meter Freestyle Aur 100 Meter Backstroke Event Inclusive Three Category Mai First Place Jeeta Sath He Jalandhar Ne Bhi Kyi Laurels Jeete.

City Ke Players Ne 800 Meter Freestyle Mai First Place Aur Males Aur Females Mai 200 Meter Freestyle Mai Second Position Haasil Ki City Ke Players Ne Males Ke Liye 200 Meter Freestyle Aur Males Ke Category Ke Liye 800 Meter Freestyle Mai Third Position Haasil Ki. Firozpur Ke Players Ne Boys Ke Liye 800 Meter Freestyle Category Aur Girls Ke Liye 100 Meter Backstroke Category First Position Haasil Krke Imitable Show Kiye.

