24 Ore Di Nuoto Arena Con Alessandro Miressi, Martinenghi e Manuel Bortuzzo

24 ore di Nuoto Arena

Tolentino (Italy) – Piscina Comunale “Caporicci”

venerdì 9 – sabato 10 Maggio 2019

Il Campione Europeo Alessandro Miressi, il Campione Mondiale giovanile Nicolò Martinenghi insieme a Manuel Bortuzzo parteciperanno alla maratona “24 Ore di Nuoto Arena“.

Sport e solidarietà saranno i principali elementi che caratterizzeranno la lunga maratona natatoria.

Il tuffo iniziale alle ore 19.00 di venerdì, vedrà un’improbabile gara “al contrario”.

Protagonisti due importanti atleti della nazionale di nuoto italiana.

Alessandro Miressi, Campione Europeo 100m stile libero e detentore del Record Italiano sulla distanza e Nicolo Martinenghi, Campione Mondiale Giovanile 50m e 100m Rana.

I due si sfideranno nuotando nella specialità del collega avversario.

Resteranno poi con il pubblico della piscina comunale per fotografie ed autografi.

Manuel Bortuzzo Al Fischio D’Inizio

Insieme a loro per il fischio d’inizio anche Manuel Bortuzzo, ferito in un vile agguato nella notte tra sabato 2 e domenica 3 febbraio nel quartiere Axa di Roma.

A seguito del drammatico episodio Manuel ha iniziato un percorso riabilitativo presso la Fondazione Santa Lucia IRCCS. Grazie alla collaborazione di Fin, Federazione Italiana Nuoto e di Arena, Manuel Bortuzzo sarà à Tolentino per il fischio di inizio della 24 ore.

Testimonierà la forza e la tenacia che lo sport, praticato ad ogni livello, permette di impiegare anche nella vita di tutti i giorni.

Il programma della 24 Ore di Nuoto Arena è come sempre particolarmente variegato. Prevede momenti dedicati alla moda, allo sport, alla bellezza, alla salute e anche al sociale grazie alla partecipazione di Admo, Avis e Aido.

Sport, spettacolo, animazione e tanto divertimento da vivere per 24 ore consecutive alla piscina “Caporicci”. L’impianto ha contribuito ad alimentare la passione per gli sport natatori in tantissime persone in un territorio pre-montano storicamente non affine al nuoto favorendo la scoperta di tanti talenti.

Dichiara il sindaco di Tolentino, Giuseppe Pezzanesi:

“La 24Ore di Nuoto Arena è una manifestazione che ormai fa parte della nostra Città. E’ nel dna di tutti gli sportivi del territorio. Siamo orgogliosi di ospitare campioni così importanti e soprattutto di accogliere Manuel Bortuzzo. Si sta dimostrando un esempio eccezionale per tutti i suoi coetanei.

Ringraziamo per questo la Federazione Italiana Nuoto e soprattutto l’Arena e il suo Amministratore Delegato Giuseppe Musciacchio.

Grazie a questa importante azienda del nostro territorio, siamo riusciti a realizzare una nuova palestra. Sarà al servizio dell’istituto Lucatelli e di tutte le società sportive cittadine.

Un nuovo importante impianto che consentirà di far avvicinare allo sport tanti nostri giovani e che inaugureremo a breve”.

