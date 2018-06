2020 Olympics Ke Baad Retirement Le Skte Hai Cameron Van Der Burgh

South African Breaststroke Star Cameron Van Der Burgh Ne 2020 Tokyo Olympic Games Ke Baad Retirement Ke Bare Me Socha Hai.

Cameron Ka Career Kafi Jyada Acha Rha Hai. Unhone 2012 London Olympic Games Me 100m Breaststroke Me Gold Medal Jeeta Hai. And 2016 Me 1 Silver. Cameron Ke Pass LC World Championship Medals Hai Jisme 2 Gold 50m Breaststroke Me Hai. 2 Gold Ke Sath 6 SC World Championship Medal Hai. 9 Commonwealth Medals Hai Jisme 4 Gold Hai And Jisme 3 Gold 50 Breast Me Lagatar Cameron Ne Hasil Kiya. 50 And 100 Breaststroke Me Cameron Ne SC World Records Bnaye Hai.

2018 Commonwealth Games Jo Ki Gold Coast Me Hua Tha Usme Cameron Ne 3 Medals Jeete Jisme 1 Gold Adam Peaty Ko 50 Breast Me Hra Kar Apne Name Kiya. Baki 2 Medal 100 Breast (Bronze) And 400 Medley Relay (Bronze) Me Mila.

Cameron Cape Town Me Khud Ka Ek Business Kholna Chahte Hai.

Indian Swimming or International Swimming Ke News Janne Ke Liye Facebook Par Swimswam Hindi Ko Like Karna Na Bhule:- SwimSwamhindi

Join Us:-

Rules:-