2018 FINA World Cup Peking: Efimova, Atkinson schnell über 100m Brust

2018 FINA WORLD CUP – Peking

2. – 4. November

Peking, National Aquatics Centre, Water Cube

25 m Bahn

Die Russin Yuliya Efimova siegte über die 100 m Brust in 1:03,09 Minuten. Diese Leistung ist immerhin 965 FINA Punkte wert. Weltrekordhalterin Alia Atkinson schlug als Zweite in 1:03,44 Minuten an. Franziska Weidner wurde Siebte in 1:08,24 Minuten. Im Vorlauf stellte sie mit einer Zeit von 1:08,18 Minuten eine neue persönliche Bestleistung auf.

Die 400 m Lagen bei den Frauen konnte Katinka Hosszu mit 11 Sekunden Vorsprung in 4:25,68 gewinnen. Sie freut sich sicher über etwas mehr Konkurrentinnen beim World Cup in Tokio in der nächsten Woche.

Die weiteren Sieger:

1500m Freistil, Herren: Mykhailo Romanchuk, 14:29,88

50 m Rücken, Herren: Jiayu Xi, 22,77

200 m Freistil, Damen: Femke Heemskerk, 1:52,22

100 m Rücken, Damen: Minna Atherton, 56,49

50 m Brust, Herren: Kirill Prigoda, 26,02

50 m Schmetterling, Damen: 25,03

100 m Freistil, Herren: Vladimir Morozv, 45,66

200 m Schmetterling, Herren: Zhuhao Li, 1:51,94

4×50 m Mixed Freestyle: China in 1:31,17

Nächste Woche in Tokio werden diese deutschen Schwimmer an den Start gehen und zusätzliche Spannung in den World Cup bringen: