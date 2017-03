Trainer Shane Tusup auf dem Cover des ungarischen Forbes Magazins

Shane Tusup ist der Ehemann und Trainer einer der erfolgreichsten Schwimmerinnen aller Zeiten, der Ungarin Katinka Hosszu, die 2016 in Rio drei olympische Gold- und eine Silbermedaille gewonnen hat – alle in Einzelrennen und die 400 m Lagen dazu in einer neuen fantastischen Weltrekordzeit. Obwohl die Ungarn immer Spitzenschwimmer vorzuweisen haben, ist die “Iron Lady” in ihrem Heimatland ein absoluter Superstar. Sie ist auf unzähligen Magazincovern zu finden – und in dieser Woche erhielt Shane die Ehre, auf dem Titel der ungarischen Ausgabe des Forbes Magazins zu erscheinen. Der Titel ist “Forradalom!“, was “Revolution” bedeutet. Shane Tusup ist im Anzug zu sehen und trägt die ungarische Flagge quasi als Superheldenumhang.

Shane Tusup hat in den vergangenen Jahren sehr viel Aufmerksamkeit und Achtung als Trainer von Hosszu erhalten – sie hat alleine ca. 200 Medaillen bei der FINA World Cup Serie gewonnen und neben den olympischen auch sehr viele Medaillen bei Welt- und Europameisterschaften, auf der 25m- und 50m-Bahn.

In der Veröffentlichung im Forbes Magazin geht es aber auch um Tusup’s Fähigkeiten als Manager von Katinka und Geschäftsmann – er hat mit seiner Ehefrau zusammen den Begriff “Iron Lady” zu einer im Schwimmsport bekannten Marke gemacht und weiterhin etablieren sie sich mit der “Iron Nation” auch in anderen Zielgruppen als dem Schwimmsport. Das Magazin würdigt das Power-Paar für ihre Einfluss auf die Schwimmwelt – sie sehen dies als “revolutionär” und bisher einmalig an.

Tusup verweist auf seine Erziehung und würdigt seine Eltern, durch sie hat er gelernt, sehr ehrgeizig zu sein. Seitdem ein chinesischer Reporter meinte, Katinka wäre aus “Eisen” gemacht aufgrund ihre unzähligen Starts bei Wettkämpfen, haben Tusup und Hosszu den Spitznamen “Iron Lady” sukzessive zu einem Markenzeichen ausgebaut.

Shane Tusup, der während seines Studiums an der University of Southern California in Los Angeles selber geschwommen ist, verbringt jetzt viel Zeit im Kraftraum – und auch Hosszu trainiert viel an “Land”. Hosszu gehört zu den Schwimmerinnen, die sehr viele Muskeln haben und sich sehr im Kraftraum schinden. Was sich allem Anschein nach auszahlt.

Hier ist ein Teil des ungarischen Artikels zu finden und auch noch einige Fotos.