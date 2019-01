10 comportements à bannir en tant que parents de nageurs

Témoignage d’ Elizabeth Wickham

J’ai 15 ans d’expérience en tant que parent de nageurs. J’écris cette liste avec ma fille, mais il faut savoir que personnellement, je n’ai pas toujours fait la totalité de ces erreurs. J’ai pu également en observer certaines.

La plupart des parents de nageurs sont des personnes géniales. Ils encouragent leurs enfants à donner le meilleur d‘eux-mêmes, ils sont motivés, serviables et amusants. Ces traits de personnalité font que c’est un plaisir d’être près des bassins pendant des heures.

Mais voici 10 comportements à bannir parce qu’ils rendent les nageurs et les entraîneurs complètement fous :

UN

Insister pour que votre enfant soit dans un groupe qui a un meilleur niveau alors que l’entraîneur pense qu’il n’a pas encore la maturité pour joindre l’équipe.

DEUX

Entraîner votre petit nageur avant et après son entraînement de natation.

TROIS

Hurler en marchant le long du bassin pendant que votre enfant fait une course.

QUATRE

Dire des choses négatives sur les autres nageurs, les familles et les entraîneurs devant votre enfant.

CINQ

Ne jamais participer aux activités du club avec les autres parents.

SIX

Se placer devant l’entraîneur pendant une course.

SEPT

Filmer toutes les compétitions de votre enfant et insister pour qu’il regarde toutes les vidéos avec vous.

HUIT

Écrire scrupuleusement les temps de son enfant, des membres de son équipe et de ses adversaires dans un petit carnet que vous auriez acheté spécialement pour cela.

NEUF

Se mettre en colère contre les arbitres quand votre enfant fait une erreur.

DIX

Ne jamais être heureux et se plaindre de tout sans arrêt.

Et vous ? Connaissez-vous d’autres comportements à ne surtout pas adopter en tant que parents de petits nageurs ?

Elizabeth Wickham a été bénévole dans le club de natation pendant 14 ans. Elle a été membre du comité d’administration, collectrice de fonds, rédactrice pour la newsletter et « Madame l’organisatrice de compétitions ». Diplômée de l’Université de Washington d’un Bachelor en arts spécialisé dans le journalisme éditorial, elle a eu une longue carrière dans les relations publiques, en marketing et en publicité. Ses histoires ont été publiées dans des journaux et dans des magazines comme le Los Angeles Times, l’Orange County Parenting et Ladybug. Vous pouvez lire davantage de trucs et astuces pour les parents dans son blog.