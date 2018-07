1 deutscher Rekord, 3 Altersklassenrekorde geknackt bei DM, 1.Tag

130. Internationale Deutsche Meisterschaften

19. – 22. Juli 2018

Berlin

Schwimm- und Sprunghalle im Europa-Sportpark (SSE)

Natürlich staunte Schwimm-Deutschland heute hauptsächlich über die Megaleistung von Ramon Klenz, den neuen Deutschen Rekord über 200 m Schmetterling. In 1:55,76 Minuten unterbot der 19-Jährige den 32 Jahre alten Rekord von einem der Superschwimmer der 80er Jahre. Michael Groß stellt die bisherige Bestmarke von 1:56,24 Minuten im Juni 1986 auf.

Aber auch David Thomasberger und Fynn Minuth zeigten bärenstarke Leistung über die Schmetterlingsstrecke: Thomasberger wurde Zweiter in 1:56,46 Minuten, Minuth Dritter in 1:57,86.

Solide war die Leistung von Franziska Hentke bei den Damen, die in 2:09,09 Minuten siegte. Die Zweiter der Weltmeisterschaften 2017 gewann vor Alexandra Wenk (2:11,72).

Auch der Altersklassenrekord von Marius Zobel über 400 m Freistil kann sich sehen lassen: Der 19-Jährige wurde in der offenen Klasse Zweiter hinter Poul Zellmann (3:48,35). Zobel reiste zu diesen Deutschen Meisterschaften mit einer Bestzeit von 3:54,28 Minuten an, heute blieb die Uhr bei 3:49,03 Minuten stehen.

Einen neuen Liechtensteiner Rekord stellte Julia Hassler, die in Heidelberg trainiert, über 400 m Freistil in 4:10,71 Minuten auf, die 25-Jährige gewann vor Johanna Friedrich (4:12,66 Minuten).

Noch ein Jahrgangrekord fiel im Jahrgang 1999: Melvin Imoudu siegte in der offenen Klasse über 50 m Brust in 27,39 Sekunden vor Fabian Schwingenschlögl (27,69) und Christian vom Lehn (27,89).

Süße 16 Jahre alt ist die Siegerin über 50 m Brust: Anna Elendt holte sich Gold in 31,47 Sekunden vor Jessica Steiger (31,51).

Seinen ersten deutschen Meistertitel auf der 50 m Bahn holt sich Christian Diener über 100 m Rücken in 54,60 Sekunden, Silber ging an Ole Braunschweig (54,79) und Bronze an Mohamed Samy aus Ägypten in 55,50.

Bei den Damen konnte sich Laura Riedemann mit einer Zeit von 1:00,60 Minuten durchsetzen. Ebenfalls auf dem Podium standen Jenny Mensing (1:00,82) und Barbara Schaal in 1:01,65 Minuten.

Morgen geht es weiter:

20. Juli 2018, 09:00 Uhr

Vorläufe