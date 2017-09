World Cup Hongkong: Höhere Preisgelder, überschaubares Starterfeld

FINA World Cup 2017, 2. Cluster, Hongkong

30.09. bis 1.10.2017

Hongkong

25 m Bahn

Startlisten

Ergebnisse

FINA TV

Der 2. Cluster des diesjährigen FINA World Cups beginnt mit dem Wettbewerb in Hongkong, ein paar Tage später geht es noch weiter nach Doha (Quatar). Dubai ist in diesem Jahr nicht dabei, so das der 2. Cluster nur zwei Stopps aufweisen kann. Ob es an dem enormen Reiseaufwand liegt, auf jeden Fall sind die Starterfelder in Hongkong recht überschaubar. Die “üblichen Verdächtigen” wie Katinka Hosszu, Chad le Clos, Alia Atkinson oder Cameron van der Burgh sind als fast schon “feste Bestandteile” der World Cup Serie wieder dabei, aber ansonsten zeigt sich relativ wenig Schwimmprominenz im Becken. Die führenden im Gesamtweltcup, Sarah Sjöström, wird wieder ihre Bahnen ziehen und auch aus den USA sind Tom Shields und Olympiasieger Anthony Ervin dabei, aber die USA schicken in diesem Jahr auch keine Junioren ins Rennen, die haben ja erst die Juniorenweltmeisterschaften absolviert.

Aus Deutschland dabei sein werden: Alexandra Wenk, Lisa Höpink, Lisa Graf, Damian Wierling, Christian Diener, Ramon Klenz.

Hier das aktuelle Ranking nach dem ersten Cluster, Christian Diener liegt auf Platz 9, Philip Heintz, der vor ihm liegt, ist im 2. Cluster nicht dabei und nur Schwimmer, die an allen drei Clustern teilnehmen, werden im Gesamtranking berücksichtigt bei der Vergabe der Preisgelder.

Weiter dabei von den momentanen Top 10 sind Sarah Sjöström, Katinka Hosszu, Ranomi Kromowidjojo, Alia Atkinson, Emily Seebohm, Rikke Peddersen, Maaike de Waard und bei den Herren Chad Le Clos, Vlad Morozov, Kiril Prigoda, Tom Shields, Cameron van der Burgh, Ilya Shymanovich, Masaki Kaneko.

Rennen, die mehr als 20 Teilnehmer haben, sind eher eine Seltenheit in Hongkong.

Moscow Berlin Eindhoven 1 – SWE SJÖSTRÖM Sarah 266 109 60 97 2 – HUN HOSSZU Katinka 176 57 80 39 3 – NED KROMOWIDJOJO Ranomi 122 36 65 21 3 – ESP BELMONTE Mireia 122 27 21 74 5 – JAM ATKINSON Alia 90 24 30 36 6 – AUS SEEBOHM Emily 78 36 21 21 7 – ITA PELLEGRINI Federica 30 12 9 9 8 – NED DE WAARD Maike 27 9 12 6 9 – LTU MEILUTYTE Ruta 27 9 0 18 10 – DEN PEDERSEN Rikke 27 12 9 6

Quelle: FINA org