Vancouver Shootout Me Stray Bullet Lagne Se Swimmer Ki Hui Death, Swimmer 15 Saal Ke Alfred Wong Tha Jo Ki Hyack Swim Club Me Tabse Tha Jab Wah 8 Saal Ki Tha. Vancouver Me Saturday, January 13th Ko Do Rival Gang Ke Beech Ho Rhi Shooting Me Alfred Ko Goli Lag Gyi Thi Or Last Week Ko Alfred Ki Death Ho Gyi. Hyack Swim Club Ke Head Coach Frici Laszlo Ne Alfred Ke Bare Me Btaya Ki Alfred Competitive Swimming Me Hissa Nahi Leta Tha Lekin Wah Club Ke Sath Juda Hua Tha Kyuki Swimming Uski Life Ka Hi Ek Hissa Ban Gya Tha.

Wong Apne Parents Ki Car Me Backseat Par Apne Bhai Ke Sath Baitha Hua Tha Aur Wo Dinner Ke Baad Apni Family Ke Sath Ghar Ja Rha Tha. Tabhi Alfred Ko Goli Lagti Hai. Surveillance Footage Se Abhi Tak Shooter Ko Identify Nahi Kiya Ja Ska Hai. Police Ne Btaya Ki Ek Aur Motorist Bhi Injured Hua Tha Lekin Time Par Treatment Milne Se Wah Ab Bilkul Theek Hai.

Shooting Me Jo Actual Target Tha Wo 23 Saal Ka Ek Drug Dealer Tha Jise Ek Exchange Ke Andar Mar Diya Gya.

Coquitlam Chist Church Ke Prist Caleb Choi Ne Wong Ke Bare Me Btate Hue Kaha Ki Wong “Ek Honhar Yuva Tha Jo Ki Studies Me Bhi Kafi Acha Tha”, Wong Church Youth Group Me Bhi Juda Hua Tha.

