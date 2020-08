University Of Illinois Ke Liye Suvana Bhaskar Ka Verbal Commitment

Suvana Baskar University Of Illinois Me 2025 Ki Class Ke Liye USA Jayengi. Unhone Apne Commintment Me Kaha Ki:

“Mai University Of Illnois Urbana-Champaign Me Apne Verbal Commitment Ko Announce Karte Hue Kafi Excited Hu, Mai Iske Liye Apni Family, Teachers, Coaches And Friends Ko Dhyanwaad Deti Hu Ki Wo Mere Liye Hmesa Maujud The. Mai Ye Dekhne Ke Liye Betab Hu Ki Future Ne Mere Liye Kya Hold Karke Rakha Hua Hai, And Mai Ek Great Team Ka Hissa Hone Ja Rahi Hu! Go Illini!!”

Suvana Baskar Ne 6 Saal Ki Age Se Swimming Karna Start Kar Diya Tha Jab Unke Parents Ko Laga Ki Suvana Ke Andar Sport Ke Liye Potential Hai. Unke Parent Ne Btaya Ki Ham Bas Ye Chahte The Ki Suvana Ke Andar Se Pani Ka Dar Nikla Jaye. Lekin Time Ke Sath Suvana Me Wo Potential Bhi Dikhne Lga Jisse Suvana Ek Competitive Swimmer Ke Roop Me Ubharne Lgi. Suvana Iske Phle Dolphin Aquatics Ka Hissa Thi.

Suvana Baskar ke Best Times: