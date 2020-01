Trofeo Miglio D’Oro Portici. La Quinta Edizione Dall’8 Al 9 Febbraio

Lo svolgimento delle gare dei metri 50 dorso, rana e farfalla, dei metri 200 in tutti gli stili e dei 400 stile libero, saranno con la formula #tutticontrotutti.

Si gareggerà senza distinzione di anno di nascita e di categoria ma in base ai tempi di iscrizione. Per queste gare è prevista in ogni caso la classifica divisa per categoria (rag. jun. ass).

Per i metri 100 in tutti gli stili e i 50 stile, le gare si disputeranno con la formula: qualificazioni e finali: