Toronto accueillera les Essais olympiques canadiens de 2020

Natation Canada a annoncé que les Essais olympiques et paralympiques canadiens de natation se tiendront au Centre panaméricain de Toronto du 30 mars au 5 avril 2020.

Alors que plusieurs nageurs canadiens de haut niveau s’entraînent aux États-Unis dans le système de la NCAA, il est important de mentionner que les Essais ne débuteront que 2 jours après la fin des Championnats NCAA Division 1 des hommes et 9 jours après les Championnats des dames. En 2016, les nageurs de la NCAA avaient pu profiter de 10 jours entre les deux compétitions alors que les nageuses avaient eu 17 jours pour se préparer.

Les Essais de 2020, que Natation Canada qualifie de « pleinement intégrés » (ce qui signifie que les Essais olympiques et les Essais paralympiques se tiendront durant les mêmes sessions), s’étaleront sur 7 jours, contrairement à 6 jours lors des éditions précédentes. En plus de ce changement, il y aura un ajout majeur lors de l’édition 2020 : une finale « junior ». La finale A regroupera les 10 nageurs les plus rapides des épreuves préliminaires alors que la finale B comprendra les 10 nageurs suivants, pourvu qu’ils soient nés en 2001 ou avant (et un maximum de 4 athlètes internationaux pourront y prendre part). Il y aura ensuite une finale « junior », pour les Canadiens nés entre 2002 et 2006 qui ne font pas déjà partie de la finale A. Aucun nageur « junior » ne pourra se qualifier pour la finale B. Natation Canada explique que l’ajout de cette finale « junior » permettra aux jeunes nageurs qui désirent se qualifier sur l’équipe des Championnats pan-pacifiques juniors de 2020 de compétitionner en finale lors d’une compétition importante.

« C’est excellent pour de jeunes athlètes canadiens et leurs entraîneurs de participer aux Essais, déclare le directeur de la haute performance, John Atkinson. Cela donne à un plus grand nombre de nageurs juniors la chance de compétitionner dans des finales, ce qui est excellent pour le développement de nos athlètes. »

Le Centre panaméricain de Toronto est le joyau de la natation canadienne. Construit pour recevoir les Jeux Panaméricains en 2015, le centre contient deux piscines de 50 mètres, un bassin de plongeon de 25 mètres et des estrades de 6 000 sièges (3 500 du côté de la piscine de compétition).