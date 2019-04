Tiger Woods Ritorna Sul Campo Con Un Amico Speciale: Michael Phelps

Tiger Woods è tornato!

Il giocatore di golf, 43 anni, considerato uno dei più grandi della storia, ha vinto il torneo Masters ed ha conquistato la sua quinta giacca verde. E’ il suo primo titolo da 11 anni a questa parte.

Quindi, che cosa ha a che fare con il nuoto?

Nulla, se non fosse per quel sostenitore così speciale che ieri è apparso a pochi centimetri da lui.

L’amico nonché nuotato più medaglia della storia del nuoto, Michael Phelps.

L’apparizione di Phelps non è passata certamente inosservata, non solo al pubblico amante del golf.

Le telecamere indugiano sulla figura di Phelps, ed il mondo del web si scatena.

Tra i più emozionati nel vedere la scena, sicuramente il britannico James Guy:

Michael Phelps is just a locked in as Tiger pic.twitter.com/1eYCPtph8a — Ry (@JustRyCole) April 14, 2019

Non è la prima volta che Michael Phelps fa incursione nel mondo del golf.

Nella sua carriera è apparso sulle copertine dei più importanti magazine, ha partecipato a molti tornei, per lo più per cause benefiche.

Sono passati 11 anni da quando Tiger Woods ha vinto l’ultimo dei 4 tornei maggiori del golf, e poco meno di 3 da quando Michael Phelps ha vinto la sua ultima medaglia d’oro olimpica.

Forse sarebbe troppo continuare a sognare il suo ritorno in acqua.

E se invece fosse stato “ispirato” dal ritorno del suo amico sul campo da golf?

Del resto, a noi appassionati di nuoto, non basta nemmeno la smentita pubblica di due settimane fa.

Riportato in inglese da Braden Keith