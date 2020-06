Team Ke Sath “Pahli Mulakaat”

Swimming Mei New Team Ke Saath First Day Aapko Apne School Ke First Day Ki Yaad Jarur Dilayega. Locker Room Mei Aap Nervous Feel Karenge Aur Sochenge Ki “Kya Pata Mere Teammates Kaise Honge?”, “Kya Mai Unke Saath Keep Up Kar Sakunga?”, Aur Yaha Tak Bhi Ki “Kya Coach Ke Saath Meri Banegi Ya Nahi?”

Isi Fear Ke Saath Aap Pool Ke Edge Tak Pahochte Hai, Aur Jaha Finally Aap Apne Teammates Se Milte Hai. Aur Phir Slowly-Slowly Aap Apni Swimming Lane Ki Taraf Badhte Hai Aur Phir Wahi Aap Apne Teammates Ko Acche Se Pehchan Paate Hai.

Agar Aap Apni New Team Ke Saath First Day Ke Experience Ko Sensational Banana Chahte Hai Au Rise Traumatic Experience Mei Nahi Badalna Chahte Hai Toh In Simple Tips Ko Follow Kariye. Aapka New Team Ke Saath First Day Bahot Acche Se Beetega.

Apni Swimming Par Focus Kariye:

Aap Ka First Day Apni New Team Aur Coach Ke Saath Rahega Toh Common Si Baat Hai Ki Thodi Bahot Nervousness Rahegi Hi. Aur Aise Mei Coach Bhi Ye Dekhte Hai Ki Aap Kitne Acche Swimmer Hai. Toh Mai Aapko Batana Chahunga Ki Aise Time Par Aapko Focus Sirf Apni Swimming Par Rakhna Hoga Naa Ki Is Baat Par Ki Aapko New Teammates Dekh Rahe Hai. Kyu Ki Aapne Suna Hoga Ki ‘First Impression Is The Last Impression’. Agar Aapne Sirf Swimming Par Focus Kiya Aur Apne Swimming Se Coach Aur Teammates Ko Impress Kar Diya Toh Aapme Ek Alag Level Ka Hi Confidence Aa Jayega Aur Saari Nervousness Ek Jhatke Mei Gayab Ho Jayegi.

Best Banne Ka Try Mat Kariye:

Hum Sab Log Chahte Hai Ki Jaha Bhi Humlog Jaaye Waha Par Sab Log Hume Attention De, Aakar Humse Baatein Kare, Friendship Kare, Tareef Kare, Etc. Aur In Sab Ke Chakkar Mei Kai Baar Hum Over Kar Jaate Hai. Aur Isi Over-Smartness Ke Chakkar Mei Hum Dost Banane Ki Jagah Unhe Apna Dushman Bana Lete Hai. Isliye Dhyan Rakhiye Ki Aap Abhi New Team Ke Saath Judne Jaa Rahe Hai Toh Waha Par Apna Best Dijiye Par Over Nahi Karna Chhaiye.

Apne “Allies” Ko Dhund Lijiye:

First Day Ki Training Mei Hi Puri Team Ke Saath Friendship Kar Lenge Aisa Expect Karna Kisi Utopian Dream Se Kam Nahi Hai. Aapke Jyadatar Teammates Toh Shayad Aapko Jaanne Mei Interested Hi Na Ho Ya Phir Simply Wo Apne 100-Metre Sets Mei Jyada Focused Ho. But Aapko Ye Try Karna Chaaiye Ki Kaun Se Swimmer Se Friendship Karna Easy Hoga Aur Agar Unme Se Koi Aapke Pass Aakar Khud Ko Introduce Karne Ke Liye Kahta Hai Toh Shy Feel Mat Kariyega Confidence Ke Saath Khud Ko Introduce Karke Uske Saath Frndship Kariyega. Kyu Ki Ye Swimmer Ki Help Se Aap Other Teammates Ke Saath Easily Friendship Kar Sakte Hai.

Sociable Rahiye:

Agar Aapki Team Facebook Ya Phir Kisi Bhi Social Platform Par Hai Toh Try Kariye Unki Group Discussion Mei Involved Hone Ka. General Team Spirit Mei Interest Show Karne Ki Wajah Se Aap Easily Accept Kar Liye Jaoge Aur Kya Pata Ki, Shayad Aap Kuch “Friend Requests” Bhi Receive Kar Le.

