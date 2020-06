Swimming Me Warm Up Ki Importance Ko Jane

Swimming Bahot Safe Activity Hai Sabhi Ages Aur Levels Of Experience Ke Logo Ke Liye. Ye Un Few Sports Mei Se Ek Hai Jise Har Din Perform Kiya Jaa Sakta Hai. But Ye Sirf Tab Hi Possible Hai Jab Aapko Exactly Pata Ho Ki Swimming Workout Se Pahle Warm Up Kaise Kare So That Aap Flexible Bane Rahe Aur Agle Din Muscle Soreness Ki Wajah Se Aapko Suffer Bhi Na Karna Pade.

Ek Swimmer Ke Liye Isse Worse Kuch Nahi Hota Hai Ki Aapko Apni Training Cancel Karni Pade Just Because Ki Aapne Ek Din Pahle Acche Se Warm Up Nahi Kiya Tha. Isliye Ise Read Kariye Aur Jb Bhi Aap Pool Mei Jaaye Toh Use Pahle Warm Up Jarur Kare.

Ek Simple Warm Up Se Aapki Body Ready Ho Jayegi Training Ke Time Lagne Wale Immense Load Ko Carry Karne Ke Liye Jisme Ek Hi Saath Kai Saare Muscle Groups Ka Use Hota Hai.

General Warm-Up Tips

Cold Muscles Ko Stretch Nahi Karna Chhaiye. Aapko Warm-Up Start Karne Ke Pahle Few Minutes Ki Walk Ya Phir Ek Gentle Swim Karna Chhaiye. Isse Aapka Pura Warm-Up Session Aur Bhi Efficient Ho Jayega. Agar Aap Water Mei Stretch Karte Hai Toh Aapki Muscles Jaldi Cooldown Ho Jaati Hai Isliye Unhe Warm- Up Rakhne Ke Liye Stretch Ke Beech Mei Quick Run Bhi Kar Sakte Hai. Agar Aap Cold Water Mei Warm-Up Kar Rahe Hai Toh Yaad Rakhiye Ki Warm-Up Session Thoda Bada Ho. Apni Training Ke Baad Stretch Karna Chhaiye Aur Agar Warm Shower Mei Stretch Kare Toh Aur Bhi Accha Hoga Isse Aapki Puri Body Relax Toh Ho Hi Jayegi Aur Saath Hi Saath Aapki Muscles Se Waste Products Bhi Bahar Nikal Jayenge.

Roz Ki Training Ke Pahle Ka Simple Warm-Up:-

Apni Body Ke Hare K Part Ko Stretch Kariye. Srectch Karne Ke Liye Hare K Part Ko 15 Seconds Hold Karke Rakho. Is Routine Ko 3 Times Repeat Kariye. Forward Bend Karne Se Ek Hi Time Mei Aapke Spine Aur Hamstrings Dono Ko Help Milegi. Backbend Hokar Stand Hone Se Aapke Chest Ko Open Up Karne Aur Spine Mei Bahot Help Milti Hai. Apne Shoulders, Arms, Back Aur Biceps Ke Liye Aap Arm Circles Kar Sakte Hai. Bass Dhyaan Rahe Ki Starting Mei Jyada Hard Nahi Push Kare. Finally, Ab Aap Easy Swimming Start Kar Sakte Hai. Swimming Karte Time Relax Kariye Aur Bina Fast Swimming Karte Huye Apni Swimming Technique Par Focus Kariye. Aur Aap Apne Sikhe Huye Aspects Ko Improve Bhi Kar Sakte Hai.

Ye Bahot Hi Simple Warm-Up Tha Jo Ki Roz Ki Swimming Practice Se Pahle Kiya Jaana Chhaiye Aur Ye Sabhi Ke Liye Behtar Hai. Ye Aapko Intensive Seimming Weeks Mei Bhi Perfect Help Mei Bane Rahne Ke Liye Help Karega.

Aap Bass Apni Body Aur Health Ka Dhyaan Rakhiye Success Will Surely Follow!

