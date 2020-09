Tatjana Schoenmaker Stabilisce Il Record Sudafricano In Corta Nei 200 Rana

Tatjana Schoenmaker ha conquistato il record nazionale e il record continentale nei 200 metri rana femminili nella prima giornata dei Campionati Regionali in vasca corta 2020.

La 23enne sudafricana è salita sul gradino più alto del podio toccando la piastra in 2:18.20, suo personal best di sempre. Il tempo va a cancellare il precedente record nazionale del Sud Africa e continentale stabilito ben 12 anni fa da Suzan van Biljon in 2:18.73. I passaggi sono stati di 1:07.54/1:10.66.

Il personale precedente della Schoenmaker era di 2:18.93, realizzato ai Campionati nazionali in vasca corta del 2018.

Tatjana è una delle nuotatrici più esperte nella storia del Sudafrica. A soli 23 anni ha già conquistato un argento nei 200 rana ai Mondiali del 2019. Inoltre, ha portato a casa i 100/200 rana ai Commonwealth Games del 2018 e ai World University Games del 2019.

Del suo record di stasera, ha dichiarato tramite i social media: “Che onore poter battere @suzaan_van_biljon *12YEAR* SA e il record africano nei 200m rana SC!

New SA & African Record 😱🙈

ALL GLORY TO GOD! 🙏🏻

*Psalm9:1* *Habakkuk3:19*

— Tatjana Schoenmaker (@TRSchoenmaker) September 25, 2020