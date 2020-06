Swimming Sikhne Ke Liye Beginner Ke Liye Jaruri Equipment

Agar Aap Swimming Mei New Hai Toh, Ye Ek Quite Daunting Task Hota Hai Apne Aap Ko Apni First Swim Se Kitting Out Karna, Itni Zyada Advice Hoti Hai Aapke Around Ki Aapko Kis Chiz Ki Jarurat Hai Aur Kya Buy Karna Chhaiye Is Chiz Ko Lekar Ki Ye Thoda Confusion Create Ho Jaata Hai. Apne Mind Ko Ease Par Set Karne Aur Apne New Past Time Ko Jyada Se Jyada Enjoyable Banane Ke Liye Humne Key Items Ki List Compiled Ki Hai Jiski Aaapko Pool Mei Jaane Se Pahle Jarurat Padegi Aur Ye Aapke Liye Bahot Helpful Bhi Hongi.

Chhahe Aap Fitness Ke Liye Swim Karte Ho Ya As A Hobby. Sabhi Logo Ko Kahi Na Kahi Se Start Karna Padta Hai. Isliye Humne Together Equipment Guide Banai Hai Jisse Aapki Kit Ready Hone Mei Help Mil Sake Aur Aap Apni Swimming Par Bhi Focus Kar Sake.

SWIMWEAR

Swimming Karne Ke Liye Swimwear Bahot Important Hota Hi Hai. Isliye Aapko Aise Swimwear Choose Karna Chhaiye Jisme Aap Comfortable Feel Kar Sake Aur Freely Swim Kar Sake. Men Aur Women Dono Ke Liye Alag-Alag Styles Ke Swimwear Available Hai.

SWIM CAP

Swim Cap Ka Main Reason Hota Hai Ki Wo Aapke Hairs Ko Chlorine Ke Damaging Effect Se Safe Kar Sake. Iske Alawa Ye Water Mei Smoother Prfile Provide Karta Hai Drag Ka Amount Reduce Karta Hai.

SWIM BAGS

Swim Bags Aapke Sabhi Swimwear Accessories Ko Store Karne Mei Helpful Hote Hai Aur Clothes Change Karne Mei Bhi.

POOL SHOES

Pool Footwear Ka Main Reason Hota Hai Aapko Safety Provide Karna. Pool Ke Around Bahot Wet Aur Slippery Hota Hai Isliye Ek Well-Fitted Shoes Ka Pair Necessary Hota Hai.

NOSE CLIPS

Agar Aapko Ye Fear Hai Ki Water Aapke Nose Ke Andar Chala Jayega Toh Nose Clips Aap Ke Liye Perfect Hoti Hai. Ye Un Logo Ke Liye Bhi Helpful Hoti Hai Jinhe Sinus Ki Problem Hoti Hai.

TRAINING AIDS

As A Beginner, Ye Bahot Helpful Hota Hai Leg Strength Build Karne Ke Liye Aur Water Mei Buoyancy Create Karne Ke Liye.

SWIM TOWELS

We All Know Ki Towel Ko Kaise Use Kiya Jaata Hai. Aur Aap Ye Nahi Chahte Honge Ki Jab Aap Pool Ya Sea Se Wet Hokar Bahar Aaye Toh Towel Bhul Jaane Ki Wajah Se Embrassing Moment Create Ho.

WATER BOTTLES

Jaisa Ki Hum Sab Jaante Hai Ki Kisi Bhi Physical Activity Ke Time Hydrated Rahna Kitna Important Hota Hai. Isliye Aapke Paas Hamesha Ek Water Bottle Honi Chhaiye. Jisme Aap Apna Water Carry Kar Sake.

SWIM GOGGLES

Aapki Sight Hugely Important Hoti Hai. Isliye Ise Protect Rakhiye Water Debris Aur Chlorine Se Protect Rakhna Aap Ki Responsibility Hai. Aur Aisa Aap Kar Sakte Hai Sirf Goggles Ka Ek Decent Pair Purchase Karke. Phir Se Yahi Bolunga Ki Comfort Is The Key.

EAR PLUGS

Apni Swimming Ke Beech Mein Eraches Or Irritation Ko Mat Aane Do Aur Isko Rokne Aur Inner Ear Mei Water Na Jaane Paaye Isliye Ear Plugs Bahot Important Role Play Karte Hai.

