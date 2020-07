Swimming Pool Se Judi 5 Kalpanik Baate

Agar aap frequently pool visit karte hai toh aapne probably kisi na kisi ko swimming pool etiquette ke bare mei whisper karte huye jarur suna hoga. Unme se kuch true hota hai toh bahot kuch myth hota hai.

Niche Aise Hi 5 Myths Ke Bare Me Bataya Ja Rha Hai:

1.Khana Khane Ke Baad Apko 1hr ka wait karna chahiye.

As a child, aapse kai baar aisa bola gaya hoga ki, if you go into a pool soon after eating, toh aap cramps experience karenge ya phir stitch jiski wajah se swim karne mei aapko Pareshani Hogi. Ye myth suggests karta hai aap par drowning ka risk bhi hai. While parents mei ye popular claim hai, jabki iska koi scientific evidence bhi nahi hai. So, agar aap khana khane ke baad jaldi hi swimming karte hai toh tab tak aapka food sirf half digest hua rahta hai, aur is wajah se aap nauseous fel karte hai aur kabhi kabhi vomiting bhi ho jaati hai na ki aapko cramp ayega.

2.Chlorine Ki Strong Smell Ka Matlb Pool Clean Hai.

Ye aisa myth hai jise aap chahte hai ki true ho. Agar kisi pool mei chlorine ki strong smell aati hai toh ye indicate karta hai ki water mei contaminants formed ho gaye hai. Yes, that’s right. Koi pool jisme chlorine ki strong smell ho might have a larger concentration of urine and germs. Aur jab ye contaminant build up ho jaate hai toh, pools aur bhi unclean bann jaate hai jisse infections ke spreading ka risk aur bhi badh jaata hai. It is better ki aise pool ki search kare jisme little odour ho, aur ye indication hai ki wo pool well maintained aur more sanitary hai.

3.Pool Me Jump Krne Ke Phle Shower Na Lena.

Aapki health par bilkul bhi direct ya intermediate implications nahi padta hai agar aap pool mei enter karne se pahle shower nahi lete hai toh, but it is still important ki swimming ke pahle shower jarur le. Even aapne morning mei shower liya ho phir bhi we have natural body oils, sweat and other fluids on us all the times. So common courtesy ke liye hi shower lena chaaiye before you jump in kyu ki everyone else using the pool.

Pool Me Urine Dekha Ja Sakta Hai.

Aisa koi bhi pool chemical nahi hai jo urine ko pool mei reveal kar sake. However, agar aap dehydrated rahte hai toh aap ka urine dark colour ka ho jaata hai jise water mei dekh paana easier hota hai. 19% adults ne admit kiya hai ek na ek baar apne life time mei unhone pool mei urinate kiya hai. Ise avoid karne ke liye aur appropriate swimming pool hygiene practices ke liye make sure ki pool se exit ke baad bathroom visit kare.

5.Chlorine Se Hair Ka Color Green Ho Jata Hai.

Swimming ke baad apne hair ko green turn hote huye dekhna common hai un individuals ke liye who have bleached blonde hair than any other hair colours. However, ye tinting pool mei present chlorine levels ke concentration ki wajah se nahi hoti hai. In fact ye water mei kuch metals present hote hai jo algae ki growth ko rokte hai us wajah se hota hai ya phir jo pipes, plumbing and fixtures se leak ho jaate hai uski wajah se. Swimming pool mei main metal hota hai copper aur yahi main reason hota hai tinting blonde hair green karne ke piche.

Isko prevent karne ke liye, swimming cap wear karne ka try kariye or thoroughly apne hair rinsing kariye after leaving the pool jisse saare chemicals aur metals remove ho jaaye.

Agli baar jab aap pool visit karenge toh you will know ki which myths to listen to and kise ignore karna hai.