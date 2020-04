Swim Swam Talk Nicolò Martinenghi: “Chiunque Può Fare Cose Incredibili”

Swim Swam Talk.

L’agenda del nuotatore è solitamente scandita da battiti serrati e spesso affannati. Ore e ore tra piscine e palestre, in giornate dettate dal ritmo delle nostre bracciate e dei nostri obiettivi.

La pandemia globale COVID-19 ha spazzato buona parte delle pagine di queste agende lasciando molto tempo libero, forse troppo.

Swim Swam Italia ha rubato un po’ di questo tempo ad alcuni tra i volti più noti del nuoto tra le corsie. Per parlare di quarantena, serie tv, diete mal riuscite e tanto nuoto.

Swim Swam Talk Nicolo Martinenghi

Terzo appuntamento con Swim Swam Talk. Nicolo Martinenghi ci parla da Varese, in Lombardia. Il campione italiano racconta della crescita che lo ha visto maturare molto tecnicamente e psicologicamente nell’ultimo biennio, grazie al sostegno della famiglia e degli amici di sempre. Spiega che il pass per Tokyo conquistato in anticipo gli ha permesso di lavorare con serenità in questa fase. Il suo modello? Adam Peaty: vederlo nuotare dal vivo, come in finale al mondiale, insegna che non ci sono limiti e che con due braccia e due gambe si possono fare cose incredibili.