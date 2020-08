Suyash Ko Arjun Award And Satendra Ko Tenzing Norgay National Adventure Award

Arjun Award Ke Liye Finalized 29 Sports Person Me Ek Name India Ke Para Swimmer Suyash Jadhav Ka Bhi Hai-

3rd Asian Para Games 2018 Men’s 50M Butterfly S7 (6-7) Me Jadhav Suyash Narayan Ne Para Asian Games Me India Ke Liye Phla Gold Medal Jeeta Unhone 50m Fly 00:32.71 Me Complete Kar Ye Historic Medal Apne Name Kiya. Iske Phle Kisi Ne Bhi Para Asian Games Me Swimming Me Gold Medal Nahi Jeeta Hai.

Para Swimmer Satendra Ko Milega Prestigious Adventure Award-

Gwalior Ke Rehne Wale Styandra Singh Ko Tenzing Norgay National Adventure Awards Ke Liye Chuna Gaya Hai. Yah Award Unko 29 August Ko India Ke President Ramnath Kovind Dwara Diya Jyayega. Satendra Singh Apne State Ke Phle Athlete Hai Jinko Ye Award Diya Ja Raha Hai.

Satendra Singh Ne Swimming Ki Shuruwat 2007 Me Ki And Satendra 6 National Divyang National Champion Ship Me Participate Kr Chuke Hai Isme 6 Rajat Aur 7 Kasya Medial Jeet Chuke Hai Whi Do International Champion Ship Me 2 Rajat Aur 1 Kasya Padak Jeet Chuke Hai Satendra Ko M.P Government Se 2014 Me Commercial Tax Department Me Job Mili Thi. 2009 Me Kolkata Me Satendra Ne First Medal Jeeta Tha Uske Baad Se Ab Tk Satendra National Level Pe 19 Medal Aur International Level Pr 4 Medal Jeet Chuke Hai.

Indian Swimming Ki News And Swimming Se Related Amazing Tips Janne Ke Liye Facebook Par SwimSwam Hindi Ko Jrur Like Kar Le.