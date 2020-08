Srihari Nataraj Ke Olympic Dream Me Rukawat – Indian Swimming News

4 Month Se Agar Kisi Bhi Level Ke Swimmer Ko Pool Me Practice Karne Ko Na Diya JayeTo Uski Performance Phle Ke MukableDown Hi Rhegi Jisko Cover-Up Karne Me Fir Se Kuch Months Ki Jarurat Pdegi.

India Ke Best Backstroker Srihari Nataraj KaManna Hai Ki Unko Kafi Time Lgega Fir Se Pool Me Apni Form Me Aane Ke Liye.

Srihari Ne TheHindu Ke Interview Me BtayaKi- “Mere Pass Words Nahi Hai, 1 Ya 2 Months Ka Break Samjh Me Aata Hai LekinDuniya Bhar Me Har Kisi Ne Apni Practice Shuru Kar Di Hai. Ham In Months Me KitniProgress Kar Sakte The Lekin Hamne Ye Sab Kho Diya Hai. Olympics Ke Liye AbhiBhi Time Hai Lekin Ham Ek Month TakSwim Nahi Kar Sakte Aur Ye Nahi Expect Kar Sakte Ki Ham Ek Acchi Performance De Payenge. Hamko Abhi Shuruwat Karne Ki Jarurat Hai.”

“Maine Pichle 6 Months Se Apni Timings Me Bahut Drops Dekhe Hai Lekin Ab MujheFirse 4 Se 5 Months Lgenge Un Timings KoWapas Lane Ke Liye, And Ab Jo Guidelines Aayegi Wo September Me Ayegi, MujheApne Career Ka 1 Aur Month Waste KarnePdega.”

Srihari Ka Manna Hai Ki “The Feel Of The Water Matters More Than The Strength.”

Is Pandemic Me Swimming Sabse JyadaAffect Hui Hai, JiskoLekar Olympian And Asian Games Bronze Medalist Virdhawal Khade Ne Tweet KiyaTha Ki Wo Swimming Se Retirement LeneKi Soch Rahe Hai And Abhi Uhone Ye BhiBtaya Hai Ki Ab Wo Swimming Ki Practice Ke Bare Me Bilkul Nahi Soch Rhe Hai AurApne Office Work Par Dhyan De Rahe Hai.

Indian Swimmer Sajan Prakash Ek-LauteAise Swimmer Hai JinkiTraining Thailand Me Start Ho Chuki HaiAnd Sajan Bhi Unn 6 Swimmers Me Se HaiJinhone Olympic Ke Liye B Qualification Hasil Kiya Hai.