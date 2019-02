Speedo Lancia I Nuovi Costumi Da Gara LZR Pure Intent E Pure Valor

Speedo, il marchio di costumi leader a livello mondiale, ha lanciato la gamma Fastskin più intelligente in assoluto.

Essa mira a combinare gli ultimi ritrovati della tecnologia con i 20 anni di esperienza nel settore.

Partendo da ciò di cui ha bisogno il nuotatore, i nuovi Fastskin LZR Pure Intent e Fastskin LZR Pure Valor uniscono nuove tecnologie e nuovi tessuti applicati in modo intelligente per adattarsi perfettamente ad ogni tipo di nuotatore.

Il risultato è la tecnologia più avanzata di Speedo.

Speedo LZR Pure Intent

E’ il primo costume ad utilizzare una fusione intelligente di tre tessuti.

Consente una compressione aggiuntiva in aree mirate per aumentare la potenza e ridurre la resistenza.

Entrambi i costumi saranno disponibili in nero e nelle colorazioni psico-rosse.

Ogni nuotatore potrà esprimere la propria personalità.

La scelta dei colori è il risultato di una ricerca specifica.

Questa ha rivelato che alcuni atleti preferiscono colori vivaci che consentono loro di più potenti ed energici. Altri nuotatori riescono invece a concentrarsi con il nero.

Lo sviluppo dl nuovo tech suit si è evoluto in tre anni grazie ad un team di esperti in ingegneria tessile, ingegneria sportiva, scienza dei fluidi computazionali. Un’attenta progettazione di test e di protocolli ha poi seguito la progettazione.

Le opinioni dei nuotatori

Speedo ha dato grande importanza alla consultazione con i nuotatori.

Il processo ha coinvolto 330 nuotatori, tra cui Caeleb Dressel (USA), Ryan Murphy (USA), Joseph Schooling (SIN), Emma McKeon (AUS), Mireia Belmonte Garcia (ESP) e Siobhan-Marie O’Connor (GBR).

Parlando dell’ultima gamma di costumi da gara Speedo, Caeleb Dressel (USA) ha dichiarato:

“Avendo partecipato a questo fenomenale processo di sviluppo, sono incredibilmente entusiasta dei nuovi costumi Speedo Fastskin. Ho visto di prima mano il lavoro che è stato fatto per creare il miglior costume da competizione del mondo e la tecnologia che c’è dentro. “Questo è esattamente il motivo per cui ho firmato con Speedo. Sono in un campionato a parte quando si tratta di produrre costumi che mi aiutano ad andare più veloce che posso. Ho già trascorso molte ore in piscina indossando LZR Pure Intent. Ho visto i benefici che mi porta. Questo mi rende ancora più eccitato per quello che verrà. “

Rob Hicking, direttore del marchio Speedo, ha dichiarato:

“È stato incredibile avere il supporto dei nuotatori per modellare i prodotti esattamente in base alle loro esigenze. Il risultato è una nuova generazione di costumi da gara Fastskin che ora sono ancora più intelligenti.

Questo costume si basa su quasi due decenni di tecnologia Fastskin ed ora lo portiamo ad un livello successivo.

“Il 2020 sarà un anno grandioso per i nostri atleti e questo costume è una dichiarazione per il resto della comunità di nuoto. Prendiamo tutto molto sul serio”.

I nuovi costumi Fastskin LZR Pure Intent e Fastskin LZR Pure Valor sono approvati FINA e saranno disponibili per l’acquisto a partire dal 4 marzo 2019.

Possono essere preordinati al seguente link: //www.speedo.com/it/fastskin

Speedo International è un partner di SwimSwam.

Informazioni su Speedo®

Marchio di costumi leader a livello mondiale.

Speedo è appassionato della vita in ed intorno all’acqua. Crea tecnologie rivoluzionarie, design e innovazioni e supportando il nuoto.

Negli anni ’20 Speedo ha fatto la storia con Racerback: il primo costume non di lana al mondo.

Nel 2008 Speedo ha ridefinito il costume da competizione. Nasce Fastskin LZR RACER, il costume più veloce e tecnologicamente avanzato mai creato.

Nel 2015 Speedo ha lanciato la linea Fastskin LZR Racer X, il primo tech suit progettato per aiutare i nuotatori a sentirsi più veloci.

Il suo sviluppo è stato reso possibile attraverso analisi degli aspetti fisici e psicologici del nuoto agonistico con oltre 330 nuotatori d’élite.

Speedo è di proprietà di Speedo Holdings B.V. Distribuito in oltre 170 paesi in tutto il mondo.

Per saperne di più visita: www.speedo.com.

Riguardo a PVH:

Una storia che risale a oltre 135 anni. PVH ha eccelso nella crescita di marchi e imprese con ricche eredità americane. E’ diventata così una delle più grandi aziende di abbigliamento nel mondo.

Abbiamo oltre 36.000 soci che operano in oltre 40 paesi e quasi $ 9 miliardi di entrate annuali.

Possediamo i marchi iconici CALVIN KLEIN, TOMMY HILFIGER, Van Heusen, IZOD, ARROW, Speedo *, Warner’s, Olga e Geoffrey Beene, così come il marchio True & Co.

Incentrato sul digitale, commercializziamo una varietà di prodotti sotto questi e altri marchi di proprietà e concessi in licenza a livello nazionale e internazionale.

* Il marchio Speedo è concesso in licenza per il Nord America e i Caraibi in perpetuo da Speedo International Limited.