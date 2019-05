Smooth + Fast Swim Kaise Kare?

Aap Sab Kisi Na Kisi Swimming Competition Me Aise Swimmers Jarur Dekhe Honge Jo Ki Kafi Smoothly Swimming Karte Hai And Unki Speed Bhi Kafi Tez Hoti Hai, Lekin Kya Aapne Kabhi Reason Jana Ki Kyu Wo Swimmer Itna Smoothly Swimming Karke Bhi Speed Maintain Kar Pa Rha Hai? Agar Nahi Jana To Aaj Aap Is Article Ke Jariye Jarur Jaan Lenge. To Chaliye Dekhte Hai Ki Aisa Kya Reason Hai.

Swimmer Jab Swimming Karta Hai To Ham Jo Hissa Dekhte Hai Wo :- Back Head, Back, Uske Feet Ko Aur Arms Ki Recovery Ko. Halaki Jyadatar Work Pani Ke Niche Hi Ho Rha Hota Hai, Sirf Kuch 1/10th Sec Ke Liye Arms Pani Ke Bahar Recovery Phase Me Hota Hai Aur Har Ek Underwater Pull Swimmers Ke Liye Sabse Jyada Important Hota Hai.

Scientific Reason :-

Human Muscles Bahut Hi Kam Time Me Recover Ho Skti Hai Agar Ham Kosis Kre To Pull Ke Baad Hath Ke Recovery Phase Me Jo 1/10th Sec Ka Time Milta Hai Usme Bhi Agle Pull Ko Behtar Karne Ke Liye Recovery Ho Skti Hai.

Muscles Me Jab Recovery Ke Time Cell Membranes Se Ions Exchange Hote Hai(Sodium And Potassium) To Hme In 2 Baato Ko Dimag Me Rkhna Hota Hai:-

Jab Muscles Tight/Tense Hoti Hai To Ye Ions Easily Transfer Nahi Ho Pate Or Muscles Puri Trah Se Recover Nahi Kar Pati. Lekin Jab Muscles Relax Rhti Hai To Ion Ka Transfer Bdi Ashani Se Ho Jata Hai Jisse Pull Ke Baad Recovery Phase Me Bhi Muscles Recover Ho Jati Hai Or Next Pull Bhi Strong Hota Hai.

Iske Sath Hi Swimmer Ko Streamline Ko Bhi Maintain Karna Padta Hai Tab Jake Wo Water Me Kafi Smoothly Cut Krte Hue Swim Karta Hai.

Aap Ye Chiz Apne Next Session Me Try Bhi Kar Skte Hai Aur 100% Surety Hai Ki Apko Positive Result Dikhega….

“Swim With Soft Hands On The Recovery”. “Softer, Relaxed Hands Make For Faster Swimmers”

