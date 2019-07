Schwimm-WM: Finale und Olympiaqualifikation für 4x200m Freistilstaffel

FINA World Championships, Gwangju, Südkorea

In der Besetzung Reva Foos, Isabel Gose, Marie Pietruschka und Annika Bruhn versuchte die deutsche 4×200 m Freistil Staffel der Frauen in Lauf 2 von 2 Läufen, die Olympiaqualifikation zu erreichen. Dazu musste die Staffel mindestens 12. in den Vorläufen sein.

Im ersten Lauf siegten die USA in 7:51,58.

Nach 100 m führten die Deutschen, Reva Foos ging als Erste für Deutschland ins Wasser. Sie hielt den Platz auch nach 150 m, beim Wechsel nach 200 m war sie Zweite. Dann schwamm Isabel Gose. Sie hielt den 2. Platz noch nach 300 m, immerhin waren Australien und Kanada noch in diesem Lauf. Gose übergab den imaginären Staffelstab auf dem 3. Platz an Marie Pietruschka. Auch Pietruschka ließ sich nicht abhängen und blieb als Dritte gut im Rennen. Annika Bruhn übernahm die letzten 200 m hinter Australien und Kanada. Im weiteren Rennverlauf schwamm sie die deutsche Staffel noch auf den zweiten Platz.

In 7:54,30 kommt die deutsche Staffel ins Finale. Dabei ist Isabel Gose mit fliegendem Start in 1:57,51 die schnellste deutsche Schwimmerin. Reva Foos schwamm die Staffel in 1:58,81 an. Marie Pietruschka brauchte 1:59,23 Minuten und Annika Bruhn 1:58,75.