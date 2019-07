Schwimm-WM: Marius Kusch wird Achter über 100 m Schmetterling

FINA World Championships, Gwangju, Südkorea

Am vorletzten Finaltag startet Anna Elendt im Halbfinale über 50 m Brust, Marius Kusch im Finale über 100 m Schmetterling und Sarah Köhler im Finale über 800 m Freistil. Für die 4x100m Freistil Mixed Staffel sind die Deutschen als Neuntschnellste der Vorläufe nur Reserve.

Diese Entscheidungen sind heute zu sehen:

50 m Schmetterling Frauen Finale

50 m Freistil Männer Finale

50m Freistil Frauen Semifinale

50 m Brust Frauen Semifinale mit Anna Elendt

100 m Schmetterling Männer Finale mit Marius Kusch

200 m Rücken Frauen Finale

50 m Rücken Männer Semifinale

800 m Freistil Frauen Finale mit Sarah Köhler

4×100 m Mixed Freistil Staffel

Anna Elendt wird in ihrem Lauf Vierte in 31,10 Sekunden und sie wird ACHTE in der Gesamtwertung und darf morgen im Finale starten. Diese Zeit ist wiederum ein neuer Altersklassenrekord im Jahrgang 2001. Ein toller Erfolg für die 17-Jährige. Im ZDF Interview sagt sie, dass ihr die Worte fehlen. Sie hat mit Team-Trainer Bernd Berkhahn noch an ihrer Technik gefeilt und ist mit mehr Druck geschwommen, sie sollte nicht nur die Frequenz erhöhen.

Marius Kusch steht bereits im Finale und startet auf Bahn 2. Im Vorlauf schwamm er eine 51,50. Im Endlauf wird er Achter in 51,66 Sekunden. Er ist das hohe Anfangtempo mitgegangen, konnte dies aber nicht bis zum Ende halten. Trotzdem ein großer Erfolg für den 26-Jährigen.

Er zeigt sich im ZDF Interview sehr zufrieden, die Stimmung in der Halle wäre ganz toll. Es wäre zwar leider nur Platz 8 für ihn. Dieses Mal ist er schneller angegangen, am Schluss konnte er das Tempo nicht ganz halten. Bei solchen Finalläufen konzentriert er sich nur auf sich selber, nicht auf die prominenten Schwimmer in seinem Lauf.