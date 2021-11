Russia Reveals Roster For 2021 Short Course World Championships

The All-Russian Swimming Federation has revealed its roster for the 2021 FINA Short Course World Championships set for Abu Dhabi next month. Big guns to the tune of Maria Kameneva, Alexander Zhigalov, Ansastisa Kirpichnikova, Kliment Kolesnikov, and Ilya Borodin are among those set to compete in UAE just weeks from now.

The nation of Russia will attempt to improve upon its 2nd place finish from the 2018 edition of the SC World Championships, where the nation reaped 14 medals in all, including 6 gold. As successful as that rendering felt, Russia’s result sat a long way from the leaders of the United States who captured 37 medals in all, including 6 gold from 3 years ago.

Swimming

Agapitova Elizabeth O. (Khnty)

Borodin Ilya A. (Bryansk region)

Vekovischev Mikhail (Kaluga region)

Girev Ivan (Moscow region, Tula region)

Guodong Nick V. (Moscow)

Grinyov Vladislav S. (Moscow)

Dolomanov Yegor V. (Volgograd region)

Doreen Mikhail Vyacheslavovich (Nizhny Novgorod region)

Egorov Alexander Yuryevich (Moscow)

Egorova Anna Dmitrievna (KhMAO-Yugra; Kaliningrad region)

Temnikova Maria Sergeevna (St. Petersburg)

Zhigalov Alexander Yurievich (Kemerovo region)

Kameneva Maria Andreevna (Kaluga region)

Kirpichnikova Anastasia Dmitrievna (Sverdichnikova Anastasia Dmitrievna region)

Klepikova Daria Sergeevna (Voronezh region)

Kolesnikov Kliment Andreevich (Moscow)

Kostin Oleg Olegovich (Nizhny Novgorod region)

Kudashev Alexander Anatolyevich (Samara region)

Markov Daniil Dmitrievich (Novosibirsk region)

Markova Anastasia Albertovna (Vologda region)

Minakov Andrey Dmitrievich (St. Petersburg)

Moroz Vladimir Viktorovich (Moscow, Novosibirsk region)

Nasretdinova Rosalia Khaidyarovna (Moscow)

Nikolaev Andrey Vadimovich (Kaluga region)

Nikonova Ekaterina Leonidovna (St. Petersburg, Novosibirsk region)

Pasynkov Daniil Valerievich (Moscow)

Salamatina Valeria Alexandrovna (Sverdlovsk region)

Samusenko Pavel Dmitrievich (Murmansk region)

Semyaninov Danil Nikolaevich (Moscow)

Snegirev Nikolai Viktorovich (Moscow)

Sorokina Anastasia Vladimirovna (Krasnodar Territory)

Strelnikov Kirill Vladimirovich (Moscow)

Stupin Maxim Alekseevich (Moscow)

Surkova Arina Aleksandrovna (Novosibirsk region)

Tkachev Tkachev Petersburg)

Ustinova Daria Konstantinovna (Sverdlovsk region)

Ustinova Daria Sergeevna (St. Petersburg)

Kharlanov Alexander Igorevich (Penza region)

Chikunova Evgeniya Igorevna (St. Petersburg)

Chimrova Svetlana Mikhailovna (St. Petersburg)

Shatalov Daniil Olegovich (Moscow)

Shvaeva Irina Vladimirovna (St. Petersburg)

Shevlyakov Roman Sergeevich (St. Petersburg)

Schegolev Alexander Romanovich (St. Petersburg)

Zhilkin Andrey Sergeevich (Moscow)

Open water

Abrosimov Kirill Vladimirovich (Moscow region; Yaroslavl region)

Stepanov Alexander Andreevich (Yaroslavl region)

Kurtseva Yana Alekseevna (Volgograd region)

Sorokina Ekaterina Alexandrovna (Perm region)