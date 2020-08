Queensland: Maddy Gough Record Australiano 1500 Stile Vasca Corta

2020 QUEENSLAND SC PREP MEET

Sabato 28 – Domenica 29 Agosto

Brisbane Aquatic Center, Chandler, QLD, AUS

SCM (25m)

Durante il secondo giorno di gara del Queensland Prep Meet 2020 (vasca corta), la 21enneMadeleine Gough ha siglato il nuovo record nazionale australiano nei 1500 metri stile libero femminili.

Iscritta con il suo personal best di 15:49.91, la Gough è salita sul gradino più alto del podio con il tempo di 15:38.01, nuotato nella finale. Stabilisce così il nuovo record in vasca corta, andando a cancellare il primato precedente che nel 2015 venne fissato da Jess Ashwood in 15:43.83.

Sottolineiamo che Swimming Queensland ha pubblicato il tempo nuotato nelle batterie, che risulterebbe già record, 15:37.63. Tuttavia, quel valore non risulta in nessun database. Abbiamo contattato Swimming Australia per avere chiarimenti.

Prendendo il tempo della finale come record nazionale, i passaggi della Gough sono rappresentati di seguito:

Maddy Gough con la prestazione di oggi si inserisce nella top ten delle migliori performer di tutti i tempi, occupando la sesta posizione.

Top Women’s 1500m Freestyle Performers All-Time – SCM

15:1971, Miriea Belmonte (ESP) 2014

15:22.68 Lauren Boyle (NZL) 2014

15:28.65 Lotte Friis (DEN) 2010

15:32.90 Kate Ziegler (USA) 2007

15:37.78 Erika Garcia (ESP) 2010

15:38.01 Maddy Gough (AUS) 2020

Maddy Gough lo scorso anno ha partecipato ai Campionati del Mondo FINA a Gwangju. Nella finale dei 1500 metri stile libero femminili, chiuse al quinto posto, con un crono di 15:59.40.