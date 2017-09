Professional Swimmer Banne Ki Kuch Khas Tips

Koi Ferk Nhi Padta Ki Ap Kis Level Ke Swimmer Hai Ap Humesha Pool Me Apne Swimming Me Sudhar Kerne Ke Liye Kuch Behtreen Tarike Khojne Ki Kosis Kerte Hai Bhle He Apne Swimming Sirf Apne Mje Ke Liye Ya Fit Rehne Ke Liye Li Ho Ap Humesha Ek Khoj Me Rehte Ho Kya Chij Better Swim Kerne Ke Liye Kya Kerna Hoga Apni Body Ko Fit Bnane Ke Liye Apni Mussels Aur Jodo Ko Majboot Bnanne Ke Liye Aur Swimmer Upkaren Ka Use Krke Apni Swimming Ko Kaise Better Kr Sekte Hai

Yha Kaise Mahan Swimmer Bna Ja Sekta Hai Iske Liye Kuch Lines Me Advise Di Gyi Hai

Ek Swimming Group Bnao

Ek Swimming Club Join Kro

Ek Achhi Swimming Team Join Kro

Apna Stroke Ko Analysis Kro

Quality Is Better Than Quantity

Flip Turn Ko Fast Kaise Kar Skte Hai Us Par Kaam Kro

Swimming Me Jyada Tym Drills Pe Do

Khud Ko Jyada Time Do

Ek Mahan Swimmer Banne Ke Liye Km Age Me He Swimming Clubs Ko Join Krna Shi Hota Hai(90% Case):-

Jb Apke Pass Koi Nhi Hota Baat Kerne Ke Liye Tb Ap Apna Sbse Achha Dost Swimming Pool Ko Bnaiye Ek Swimming Club Join Kerne Se Apke New Friends Bnenge Aur Sath He Sath Apki Swimming Bhi Improve Hogi Aur Other Swimmers Ke Sath Swimming Kerne Se Apka Ek Target Banne Lgega Ki Apko Aur Tej Swim Kerna Hai.

Small Area Se Bahar Nikle:-

Chote Talab Ka Aaram Choro Kyuki Ab Ap Pehli Baar Badi Fishes Ke Opposite Competition Kerne Ja Rhe Hai Jisse Apko Ehsaas Hoga Ki Abhi Kitna Adhik Kaam Aur Kerna Baki Hai Aur Kis Kis Type Pe Kaam Kerna Hai.

Parents Ya Kuch Achhe Dost Hote Hai Jo Swimming Pool Me Apko Support Karte He, Hmesa Unhi Jaise Logo Ke Sath Rhne Ki Adad Dale, Kyuki Wo Kafi Important Hai.

Friends Ka Support :-

Kuch Friends Aise Bhi Hai Jo Apke Practice Ke Time Apke Support Me Rehte Hai Jo Apko Humesa Motivate Kerte Hai Is Veykti Ko Apke Sath Practice Kerne Ki Zaroorat Nhi Hai Lekin Agar Ap Nirash Hote Ho To Vo Humesha Apko Prerit Kerne Ke Liye Aur Humesha Ke Liye Ap Aage Badhe Ye Koshish Kerte Hai.

