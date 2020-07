Pool Staff Aur Coaches Ki Rescue Ke Liye Aage Aaya KSA

TOI Par Nikli News Jisme Btaya Gaya Ki COVID-19 Pandemic Ki Wajah Se Almost Sabhi Sporting Activities Ko Completely Close Kar Diya Gaya Tha. But Ab Jaise-Jaise Halaat Sahi Ho Rahe Hai, Waise-Waise Kai Saari Sporting Activities Ko Bhi Resume Kiya Jaa Raha Hai.

Swimming Bhi Unme Se Ek Hai. Dusre Countries Ke Swimmer Pool Mei Training Ke Liye Wapas Aa Gaye Hai But Indian Swimmers Ko Shayad Abhi Thoda Aur Wait Karna Hoga. Swimming Pools Close Hone Ki Wajah Se Puri Swimming Community Ko Bahot Problem Ho Rahi Hai. Na To Swimmers Practice Kar Paa Rahe Hai, Aur Na Hi Coaches Aur Pool Staff Kuch Kaam Kar Paa Rahe Hai. Inme Se Bhi Sabse Jyada Problem Face Karni Padd Rahi Hai Supporting Staffs Aur Coaches Ko.

Kuch Coaches Ne To Apni Job Tak Lose Kar Di Hai, Unhe Coach Ki Job Chhod Kar Tea Stall, Vegetable Shop Open Karna Padd Raha Hai. Supporting Staff Ki Halat To Aise Ho Gai Hai Ki Unh Eek Time Ka Khana Bhi Mushqil Se Mil Raha Hai. Swimming Community Ki Is Plight Ko TOI Ne Recently Hi Highlight Kiya Tha.

Jis Tarah Se State Mei Covid-19 Ke Cases Mei Increase Ho Raha Hai, Usse Kuch Clear Nahi Ho Paa Raha Hai Ki,Sport, Especially Swimming Kab Se Resume Hogi. Isliye Is Difficult Time Mei KSA Ne Coaches Ko Financial Aid Aur Pool Staff Ko Ration Kits Offer Karne Ka Decide Kiya Hai.

Is Facility Ko Avail Karne Ke Liye, Coaches Aur Support Staff Ko Ek Online Form Fill Karna Hoga Jisme Unhe Apne Past 3 Months Mei Kitni Salary Mili Aur Aane Wale 3 Months Mei Kitna Expect Karte Hai, Us Bare Mei Complete Detail Batani Hogi. In Informations Ko, Affiliated Unit Authenticate Karegi. Uske Baad Coaches Ko Directly Money Transfer Kar Diya Jayega, Wahi Ration Kits Ko Clubs Bhej Diya Jayega Distribution Ke Liye. Clubs Bhi Direct Name Forward Kar Sakte Hai Association Ko.

KSA Ne, Is Program Ke Liye Funds Ko Jama Kar Liya Hai Aur Past & Present Swimmers Aur Unke Parents Ko Bhi Aage Aakar Is Cause Ke Liye Donate Karne Ke Liye Kaha Hai.

TOI Se Baat Karte Huye, Gopal Hosur, President, KSA, Ne Kaha, “Coaches Aur Pool Staff Is Pandemic Mei Sabse Jyada Problem Mei Aaye Hai, Isliye Humlog Ko Unhe Support Karna Chhaiye Is Mushqil Time Mei. Humne Funds Ko, Association Se Earmarked Kar Liya Hai Is Purpose Ke Liye. Coaches Ko 5,000 Rupees Ki Salary Dena Start Kiya Jayega. Agar Logo Se Accha Support Milega To Hum Log Is Program Ko Forward Le Jayenge. Every Rupee Counts Aur Mai Hope Karta Hu Log Aage Aayenge Auur Aur Is Program Ko Support Karne Ke Liye Wo Job Hi Help Kar Sakte Hai Karenge.”

Hosur Ne Aage Kaha Ki Ration Kits Ko Sponsor Karne Ke Liye Charitable Foundation Ke Saath Unki Baat Chal Rahi Hai.

Is News Ko Prakhar Dubey Dwara Likha Gaya Hai.