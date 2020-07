Pool Close Hone Se Indian Swimmers Ke Liye Tokyo ‘A’ Cut Hasil Krna Hoga Muskil

NIE Dwara Nikla Article Jisme Btaya Gaya Ki Disappointment, Setback And Frustration Ye Wo Words Hai Jo Kuch Top Swimmers Ke Saath Chat Karne Ke Baad Frequently Saamne Aate Hai. Jaisa Ki Hum Sabko Pata Hai Ki Pandemic Ki Wajah Se Across The Country Swimming Pools Closed Hai. Six Swimmers Aise Hai Jinhone Tokyo Olympics Ke Liye B Qualification Mark Attained Kar Liya Hai. A Mark Achieve Karne Ka Goal Unse Dur Hota Jaa Raha Hai Kyu Ki Swimming Facilities Ki Inaccessibility Ki Wajah Se.

Freestyle Swimmer Khade Ko Aisa Lagta Hai Ki Pools Jaldi Nahi Open Hone Wale Hai, A Cut Attain Karna Difficult Ho Sakta Hai. “Hum Log Jab Bhi Pool Mei Training Karna Start Karte Hai, Toh Hamesha Zero Se Karna Padta Hai. Hume Ab Five To Six Months Aur Lagenge Training Ke Us Level Tak Reach Karne Ke Liye Jo Hum March Or Usse Pahle The. Agar Couple Of Months Aur Pools Closed Rahte Hai Aur Humlog Training Nahi Kar Paate Hai Toh Shayad Hi Koi Indian A Cut Mark Ko Achieve Kar Sake,” Khade Ne Kaha.

Khade Ne Last Year 22.44s Ke Timing Ke Saath 50m Freestyle Mei B Qualification Mark Achieve Kiya Tha. Sajan Prakash (200m Butterfly, 1:58.45), Srihari (100m Backstroke,54.69s), Kushagra Rawat (800m Freestyle, 8:07.99), Aryan Makhija (800m Freestyle, 8:07.80), And Advait Page (800m Freestyle, 8:00.76) Ne Bhi B Mark Achieve Kiya Hai, Par Isse Tokyo Ticket Mil Jayega Is Baat Ki Guarantee Nahi Hai. Sirf A Cut, Jo Ki Uphill Task Hai, Wahi Assure Karta Hai. Khade Ke Liye Target Hai 22.01, 1:56:48, Sajan Ke Liye 53.85, Srihari Ke Liye 53.85. Rawat, Page Aur Makhija Ke Liye 7:54:31 Clock Karna Hai.

In 6 Swimmers Mei Se Sajan Sabse Lucky Hai. Kyu Ki Wo Thailand Mai Hai Aur Waha Training Kar Rahe Hai. “USA, Australia, Europe Aur Other Countries Mei Bhi Swimmers Training Kar Rahe Hai. Baaki Duniya Humse Aage Thi Jab Hum Log Apne Peak Par The. Aur Ab Toh Humne Kuch Steps Piche Bhi Le Liye Hai, Baaki Log Improve Kar Rahe Hai,” Khade Ne Add Karte Huye Kaha.

“Ye Ek Drawback Hai Jo Hum Training Nahi Kar Paa Rahe Hai. Mai Hope Karta Hu Ki Government Jaldi Hi Pools Ko Open Karne Ke Liye Permission De Degi. Atleast Unke Liye Toh Permission Milni Hi Chhaiye Jo A Mark Achieve Karne Ke Kaafi Close Hai. Ye Bahot Frustrating Hai Ki Other Athletes Ko Training Karne Ke Liye Allow Kar Diya Gaya Hai But Swimmers Ko Nahi,” Srihari Ne Kaha.

Swimming Federation Of India Is Problem Se Aware Hai. Officials Try Kar Rahe Hai Swimmers Ko Phir Se Pool Mei Lane Ke Liye, Government Se Request Kar Ke But Abhi Tak Kuch Hua Nahi.

Despite That, Dronacharya Award-Winning Coach Nihar Ameen Abhi Bhi Positive Hai. “Mai Hope Karta Hu Ki Pools Jaldi Hi Open Ho Jayenge Aur Hamare Swimmers Phir Se Training Kar Payenge. Jitne Jaldi Ye Good News Sunne Milegi Utna Accha Hoga.”