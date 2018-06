Paraswimming:Carlotta Gilli Sigla Il Record Del Mondo Anche Nei 200 fa

ParaSwimming World Series 2018

Due giorni fa vi abbiamo raccontato l’impresa di Carlotta Gilli nei 400 metri misti alla tappa a Berlino delle World Series 2018.

L’atleta Rari Nantes Torino/Fiamme Oro dopo la gara aveva detto di ritenersi soddisfatta, ma che mancavano ancora tre giorni.

Ed ecco che nella penultima giornata di gare fa suo anche il Record del mondo nei 200 metri farfalla.

Carlotta Gilli (S13) 02:25,37 World Record Oliwia Jablonska 02:34,22 Luz Kerena Lopez Valdes (S8) 02:52,29

Carlotta inizia la gara con un primo passaggio ai 50 metri a 30″64, guadagnandosi un considerevole distacco.

I successivi passaggi sono:

01:06,62 (100 mt)

01:45,39 (150 mt)

02:25,37 Tempo finale

Carlotta ha dedicato la medaglia d’oro ad Andrea Chiarotti, capitano della Nazionale di Para Ice Hockey, scomparso improvvisamente ieri 8 giungo.

Il Record nei 400 misti

Durante la prima giornata di gare, Carlotta Gilli ha siglato il record mondiale dei 400 misti con il tempo di 5:08.86.

Il precedente record era dell’americana Rebecca Meyers con 5’23”60. Carlotta ha fermato il cronometro ad oltre 14 secondi sotto il primato mondiale.

Queste le dichiarazioni dell’atleta (fonte finp.it): “Sicuramente mettere a segno un Record del Mondo è sempre una grandissima emozione. Peraltro non lo avevano annunciato subito, anche se io lo conoscevo a memoria il precedente ( 5’23”60). Il 400 misto è una gara dura ed impegnativa, visto che non ci vado proprio “d’amore e d’accordo”, per farla bene devi prepararla e non poco. Io ce l’ho messa tutta, ma sinceramente sono rimasta incredula.

Senza alcun dubbio non nego di esser contentissima, aver fatto il record ed aver vinto la gara. L’obiettivo è stato pienamente raggiunto! Nei 100 delfino invece posso dire che del tempo non sono molto entusiasta, visto che a Lignano avevo fatto il primato mondiale su questa distanza, ma con un 400 sulle spalle da poco nuotato si è sentita la stanchezza e la differenza. L’importante però è stato vincere anche questa Finale A. Oggi sono più che soddisfatta della giornata, ma non voglio dirlo a voce troppo alta, mancano ancora tre giorni di gare.

Il secondo oro di Carlotta è arrivato nei 100 metri farfalla, dove ha ottenuto 924 punti finendo davanti alla spagnola Sarai Gascon e alla statunitense Jessica Long (866).