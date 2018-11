Para Swimmer Kanchanmala Pande Ko Diya Jayega Prestigious Award

3rd December Ko Para Swimmer Kanchanmala Pande Receive Krengi Prestigious National Award

Para Swimmer Kanchanmala Pande Jo Ki Amravati, Maharashtra Se Hai Unko Department Of Empowerment Of Person With Disabilities/Divyangjan Ki Taraf Se “Best Sportsperson With Disability (Female)” Ka Award 3rd Decemeber Ko Diya Jayega. Ye Award Kanchanmala Ke National And International Swimming Championships Ko Dekhte Hue Diya Ja Rha Hai.

Kanchanmala Ne India Ko Kafi Baar International Event Jaise Asian Games, Commonwealth Games, World Games And World Championships Jaise Game India Ko Represent Kiya Hai. 2017 Me Unhone 200m Im Me Gold Medal Jeeta And Isi Jeet Ke Sath Wo India Ki First Aisi Para Female Swimmer Ban Gayi Jinhone World Champion Hone Ka Khitaab Apne Name Kiya. Jakarta Para Asian Games 2018 Me Bhi Kanchanmala Ne India Ko Represent Kiya Unhone S-11 Category Me Participate Kiya Tha.

Kanchanmala Apni Daily Ki Practice Nit Swimming Pool Me Nis Coach Pravin Lamkhade And Vishal Chandurkar Ke Supervision Me Karti Hai.

Source: Times Of India(English)

