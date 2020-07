One Year To Go: Il Video Del Discorso Di Ikee Rikako A Tokyo

Manca esattamente un anno alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Tokyo.I primi Giochi dell’era moderna rinviati a causa di una pandemia che ha bloccato per mesi un pianeta intero.

Come vi avevamo anticipato, il discorso di apertura per le celebrazioni del countdown sono stati affidati alla 20enne giapponese Ikee Rikako.

Il video, che contiene messaggi di sostegno per tutti gli atleti che intendono partecipare ai Giochi del prossimo anno. In uno stadio Olimpico vuoto, Ikee si è rivolta agli atleti.

“Quando mi è stato chiesto di partecipare, mi sono chiesta se fossi la persona giusta per questa occasione. Non ero sicura che sarei stata all’altezza di un ruolo del genere. Man mano che le discussioni progredivano, mi sono resa conto che avrei potuto non avere un’altra occasione come questa, e sono stata molto contenta di accettare”.

L’evento non era aperto al pubblico, per evitare la diffusione di COVID-19, ma è stato seguito in tutto il mondo attraverso un evento live online.

Il Presidente di Tokyo 2020, Yoshiro Mori, ha dichiarato: “Non riesco a immaginare come si siano sentiti gli atleti che si apprestavano a salire sul palco per il primo rinvio dei Giochi.

Ha poi continuato dicendo che:

Faremo in modo che rimangano per sempre nella nostra memoria come simbolo di unità e solidarietà. Insieme lavoriamo per superare le sfide di COVID-19.

Il Presidente del Comitato Olimpico Internazionale Thomas Bach ha aggiunto

“A un solo anno dalla fine, ci aspetta ancora un compito enorme. Sono profondamente impressionato e grato per gli straordinari progressi già compiuti nei preparativi dopo la decisione congiunta di rinvio. Stiamo lavorando per ottimizzare le operazioni e i servizi senza toccare lo sport e gli atleti. In questo modo possiamo, trasformare questi Giochi Olimpici in una celebrazione senza precedenti dell’unità e della solidarietà dell’umanità. Li renderemo un simbolo di resilienza e speranza. Dimostrando che siamo più forti insieme”.