Nuova Zelanda: Nuovo Picco Di Casi E Cancellazione Di Tutti Gli Eventi

La Nuova Zelanda a Giugno aveva annunciato che la Nazione era libera dal coronavirus.

I funzionari della sanità nazionale avevano dichiarato che l’azione aggressiva e tempestiva contro la pandemia, aveva reso la Nuova Zelanda un’isola senza COVID-19. Questo portò la revoca di tutte le restrizioni ed il ritorno alla normalità. Swimming New Zealand aveva dunque pubblicato una prima parte del nuovo calendario delle manifestazioni. Il primo evento sarebbe stato il Campionato di Scuola Secondaria, che era previsto per il 20-23 agosto.

Campionato che non si è svolto a causa dell’impennata di casi registrati nella seconda settimana di Agosto. Durante la prima settimana del mese i casi positivi erano uno-due, ma sono anche trascorsi giorni con zero casi. L’11 ed il 13 Agosto sono invece stati registrati 13 e 14 nuovi casi. Conseguentemente, il Campionato è stato cancellato ed il governo ha decretato il libello di allerta 3.

L’ANNUNCIO DI SWIMMING NEW ZEALAND

L Federazione nuoto Neo Zelandese ha dunque recepito il nuovo provvedimento governativo, annullando le manifestazioni in programma.

Con l’annuncio del governo e la continuazione del livello di allerta 3 ad Auckland e del livello di allerta 2 per il resto del paese, non abbiamo altra scelta se non quella di rimandare i Campionati delle scuole secondarie neozelandesi. So che questo sarà un ulteriore colpo per quei nuotatori che si stavano preparando per i NAG. Il rinvio di questo evento è inevitabile con l’attuale livello di allerta.

Al momento stiamo valutando se saremo in grado di riprogrammare l’evento in un’altra data nel corso dell’anno.

Questi rimangono tempi difficili per tutti noi, quindi vi preghiamo di stare attenti e di fare attenzione.