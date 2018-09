New Season Training Ke Phle Inn 4 Baato Ko Jarur Jane

Jab Aap Apni Practice Ke New Training Season Me Jate Hai To Aap Sabse Phle Kya Sochte Hai? Apke Coach Kya Sochte Hai? Bina Optimism Ke Sath New Season Ki Practice Ke Liye Jana Kafi Hard Hota Hai, Niche Kuch Negative Thoughts Btaye Gaye Hai Jiske Upar Swimmers Ko New Season Ki Practice Ke Time Kabu Pana Kafi Jaruri Hai, Jisse Wo Bina Kisi Negative Thoughts Ke Apni Practice Start Kar Paye.

Kafi Lambe Time Se Swim Na Karna

Agar Swimmers Ne Last Season Ki Practice 4-5 Month Phle Kari Thi To New Season Ke Shuru Hone Se Phle Swimmers Ke Mann Me Ye Baat Jarur Ghumti Rahti Hai Ki Usse First Day Practice Theek Tarah Se Nahi Ho Payegi, Wo Baki Sare Swimmers Se Piche Ho Jayega, Etc. Lekin Usko Ye Sochna Chahiye Ki Wo Akela Nahi Hai Jisne 4-5 Month Tak Swimming Nahi Kari Hai Balki Lagbhag Sare Swimmers 4-5 Month Off-Season Hi The. Isliye Lagbhag Sare Swimmers Season Ki Starting Me Ek Hi Level Par Rhte Hai.

First Day Kafi Hard Hona

Coach Agar Tough Bhi Ho, To Bhi Season Ka First Day Hard Nahi Hota Hai Kyuki Har Coach Jante Hai Ki Swimmers Ne Kafi Time Se Pool Me Swimming Nahi Kari Hai, Season Ka First Day Jyadatr Technique-Oriented And Endurance Ko Increase Karne Ke According Hota Hai. Isliye Swimmers Ye Bilkul Na Soche Ki First Day Unko High Intensity Sprint Krni Pdegi.

Water Ka Feel Na Hona

Ham Jante Hai Kafi Time Swimming Karne Ke Sath Hmari Body Water Ke Sath Kafi Balanced Ho Jati Hai And Ham Kafi Comfortable Ho Jati Hai Water Ke Sath. Lekin Jab Ham Kafi Time Tak Swim Nahi Karte Hai To Wo Feel Wo Comfort Kafi Weak Ho Jata Hai Jiske Karan New Season Ki Shuruwat Me Practice Karne Me Thodi Pareshani Aati Hai. Lekin Thode Time Me Hi Ham Fir Se Use Gain Kar Lete Hai Isliye Is Chiz Se Swimmers Ko Darne Ki Jarurat Nahi Hai.

Season Ki Predictions Karna

“Ye Season Kafi Bhayanak Hone Wala Hai”, Ho Skta Hai Season Ki Shuruwat Me Aap Me Se Koi Swimmer Ye Sochta Ho. Lekin Season Ki Shuruwat Me Hi Pure Season Ki Prediction Karne Se Swimmer Apna Hi Loss Karte Hai. Season Ka First Day And Season Ke Khtm Hone Wala Last Competition Ye Dono Days Kafi Different Hote Hai. Ekdam Se Predict Karna Ki Pura Season Khrab Hone Wala Hai Wo Bhi Sirf Isliye Kyuki Apka First Day Acha Nahi Gaya, Bilkul Galat Hai, Practice Me Shuru Me 1-2 Week Ka Time Dene Ke Baad Sab Better Ho Jayega.

