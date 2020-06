Mere Pass Training Ke Liye Time Nahi Hai – Is Article Ko Jrur Pdhe

Humne Na Jaane Aisa Kitni Baar Kahte Hai Ki: “Mai Aaj Sach Mei Train Karna Chahta Hun!” Par Jab Time Aata Hai To Pata Chalta Hai Ki Humne Toh Session Hi Skip Kar Diya Hai? Truth Ye Hai Ki Agar Hamare Paas Sach Mei Time Nahi Hota Hai Toh Waha Par Motivation Bhi Enough Nahi Hota Hai.

Par Kya Sach Mei 24 Hours Enough Nahi Hai? Kya Hum Log Training Ke Liye 1 Hour Bhi Nahi Nikal Paate Hai? Toh Iska Answer Hai Nahi. Hum Time Toh Nikal Hi Sakte Hai Par Nikalna Nahi Chahte Hai. Aur Main Problem Bhi Yahi Hai. Mai Yaha Par Sabki Baat Nahi Kar Raha Hun Kyu Ki Mujhe Pata Hai Jo Log Sach Mei Dedicated Hote Hai Apne Sports/Work Ke Liye Wo Kaise Na Kaise Time Nikal Hi Lete Hai. Unke Paas Bhi Sirf 24 Hours Hi Hote Hai. Yaha Par Sirf Unki Baat Ho Rahi Hai Jo Kahte Hai Ki Mere Paas Time Nahi Hai Practice Ke Liye.

Kai Baar Toh Aisa Hota Hai Ki Bag Pack Karke Pool Par Jaane Ke Liye Hum Ready Hote Hai But Sofa Par Baith Kar Jaise Hi Apne Mobile Mei Notification Check Karne Jaate Hai Toh Thodi Der Baad Pata Chalta Hai Ki Humne Toh Aaj Ka Session Bhi Miss Kar Diya Hai. Aisa Kai Logo Ke Saath Hota Hai. Do Not Worry. Ek Din Mei Plenty Of Time Hota Hai Agar Hum Kuch Tiny Adjustments Kar Le Toh!

Set The Alarm Earlier

Alarm Ko Jaldi Set Karne Ke Liye Bhi Great Willpower Ki Jarurat Hoti Hai, But Morning Training Aapki Help Karega Invaluable Time Gain Karne Ke Liye Jisse Aap Apna Work Kar Sakte Hai. Training Session Ke Liye Ready Hona Starting Mei Hard Ho Sakta Hai Even Aap Probably Morning Mei Training Karne Ka Idea Tak Skip Kar Sakte Hai Torture Ki Wajah Se. But, Agar Aap Apna Training Schedule Complete Kar Lete Hai Toh Aapka Rest Of The Day Differently Begin Hota Hai Aur Aap Bahot Motivated Bhi Feel Karte Hai.

Swim With Your Friends:-

Sometimes Aisa Hota Hai Ki Jo Plans Hum Khud Se Banate Hai Unke Saath Stick Kar Paana Enough Nahi Hota Hai. Hum Khud Se Jhooth Bolne Mei Aur Khud Ko Demotivate Karne Mei Bahot Acche Hote Hai. But Kya Hum Un Training Sessions Ko Miss Karna Pasand Karenge Jo Hum Apne Teammates Ke Saath Arrange Karte Hai? Jab Aapko Ye Pata Hota Hai Ki Aapke Friends Pool Par Aapka Wait Kar Rahe Hai Toh Aapko Right Encouragement Mil Jaata Hai Training Karne Ke Liye. Isse Aap Bhi Jarur Agree Karenge.

Think Positive

Apne Ghar Ko Chhod Kar Jaane Se Hi Shayad Aapko Goose Bumps Aa Jaate Honge. Toh Yaad Rakhiye Ki Aapko Sirf 60 Minutes Lagte Hai Pure Ek Din Mei Se Endorphins Ka Healthy Dose Dene Ke Liye Jisse Aap Ki Body Great Shape Mei Rahe.

Indian Swimming Ki News And Swimming Se Related Amazing Tips Janne Ke Liye Facebook Par SwimSwam Hindi Ko Jrur Like Kar Le.