Massimiliano Rosolino “Chiudere Le Piscine Non E’ La Soluzione”

Massimiliano Rosolino, una medaglia d’oro alle Olimpiadi di Sidney del 2000, un argento, due bronzi olimpici, parla a “Il Mattino” del provvedimento governativo di sospensione delle attività di piscine e palestre emanato ieri, 25 Ottobre 2020.

Questa mattina, il campione azzurro, Cavaliere e Commendatore al merito della Repubblica, commenta la decisione di chiudere gli impianti per 30 giorni. Dichiara al quotidiano:

Dimostrazione evidente che lo sport non conta niente, secondo gli estensori di tale decisione. Da sempre si predica il valore preventivo dello sport nelle scuole, così come le campagne di sensibilizzazione al movimento. I medici suggeriscono vivamente l’attività fisica per limitare patologie gravi (cardiopatie, tumori, morbo di Alzheimer, ipertensione, stress). E poi si chiudono le piscine. Significa non avere rispetto dello sport e dell’economia, della trasparenza, dell’entusiasmo che porta a tuffarsi da un blocchetto.