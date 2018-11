Marius Kusch siegt bei Nico Sapio Trophy in Genua

45TH NICO SAPIO TROPHY

Friday 9.11. und Samstag , 10.11.

Sciorba Sports Complex, Genua, Italien

25 m Bahn

Meet Site

Results

Mit zwei Siegen und einem dritten Platz war Marius Kusch in Genua erfolgreich. Er siegte über die 100 m Schmetterling in 50,27 Sekunden, die 50 m Schmetterling in 22,64 und holte Bronze über 100 m Freistil in48,15 Sekunden. Seine Zeit über die 50 m Schmetterling sind ein neuer Veranstaltungsrekord und eine neue persönliche Bestzeit.

Es wurde schnell geschwommen, u.a. von der Amerikanerin Kelsi Dahlia, die über 50 m Schmetterling in 25,07 siegte und über 100 m Schmetterling in 55,00. Damit halten sie und Sarah Sjöström die fünf schnellsten Zeiten über die 100 m Schmetterling auf der 25 m Bahn, die jemals geschwommen wurden.Dahlia siegte auch über die 100 m Freistil in 52,56 Sekunden vor Federica Pellegrini (52,70).

Ein starkes italienisches Team und ein kleines, aber feines US Aufgebot, ließen die Veranstaltungrekorde reihenweise purzeln. Wobei im Fernvergleich mit den Leistungen in Tokio häufig nicht mitgehalten werden konnte.